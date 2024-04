Mobilisation pro-palestinienne : des manifestants ont investi la Sorbonne, les forces de l'ordre interviennent pour évacuer les lieux

Crédits Photo: DR/ Capture d'écran Video Franceinfo

Plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés à la Sorbonne à la mi-journée, lundi 29 avril, pour une mobilisation en faveur de la cause palestinienne devant le bâtiment et à l'intérieur de la prestigieuse université parisienne.

Le service communication de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne a annoncé à l’AFP que les entrées dans l’établissement n’étaient plus possibles depuis midi environ, précisant que "la Sorbonne sera fermée cet après-midi sur décision du rectorat". "Les amphithéâtres ont été évacués vers midi et des examens ont été annulés", a précisé l'université.

Dans la cour d’honneur et dans le hall de l’établissement, une cinquantaine de tentes ont été installées, a pu constater un journaliste de franceinfo présent sur place. Vers 15 heures, les forces de l'ordre procédaient à l'évacuation des lieux.

"On est là à l'appel des étudiants [des universités américaines] de Harvard, Columbia", a commenté à l'AFP Lorélia Fréjo, étudiante à Paris 1 et militante de l'organisation étudiante Le Poing levé. "Après les actions à Sciences Po, on est là pour que ça continue". Les députés La France insoumise Louis Boyard et Thomas Portes étaient également présents sur place en début d'après-midi.

La semaine dernière, c’est Sciences Po Paris qui avait été occupé par des étudiants, en soutien au peuple palestinien. Une évacuation par la police, dans le calme, avait eu lieu dans la nuit de mercredi à Jeudi. Puis, dans la nuit de jeudi à vendredi une cinquantaine d’étudiants avaient campé dans un autre bâtiment de l’établissement.