Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, réclame une enquête parlementaire et accuse l’Etat

Mickaëlle Paty demande l’ouverture d’une enquête parlementaire pour déterminer les "failles" ayant conduit au drame.

Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, a pris la parole sur Europe 1 ce jeudi. Avec une voix teintée d'émotion, Mickaëlle a lu la lettre qu'elle adresse au président du Sénat, Gérard Larcher, pour demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les "failles" qui ont conduit à l'assassinat de son frère, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine :

"Comme quiconque, je n’étais pas préparée à subir la violence d’un attentat terroriste, ni, de surcroît, à entendre le hurlement de ma mère m’annonçant que mon frère avait été décapité. (...) Il y eut cet état de peine et de tristesse innommables - comment pourrais-je les nommer, n’ayant jamais ressenti une telle douleur auparavant ? Il y eut cet état de choc post-traumatique altérant toute capacité de penser et d’agir. La sidération passée, il ne reste plus que la douleur et des questions ; ces questions, pourtant légitimes, ont obtenu jusqu’à présent pour seule réponse : Il ne faut pas se tromper d’ennemi".

Dans une lettre adressée au président du Sénat Gérard Larcher, et au président de la commission des Lois, François-Noël Buffet, Mickaëlle, la sœur de Samuel Paty, demande l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les "failles" qui ont conduit à l'assassinat du professeur.

"Messieurs les Présidents ainsi que l’ensemble des Sénateurs, vous qui avez condamné à l’unanimité l’assassinat de Samuel Paty, délaissant votre traditionnel clivage, j’espère que vous agirez aujourd’hui dans le même esprit d’unité. Comme j’ai eu l’occasion de le dire à la Sorbonne, le 15 octobre dernier : "On ne met pas un "oui, mais" après le mot "décapitation", en France, on met un point"".

Gérard Larcher souhaite que cette demande soit examinée avec "attention" et "empathie respectueuse".

