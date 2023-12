Malgré le rejet de l'Assemblée nationale, l'exécutif n'entend pas retirer son projet de loi immigration et a décidé de convoquer une commission mixte paritaire pour qu'il poursuive son chemin législatif

Le Président de la République a réuni la Première ministre et d'autres ministres à l’Élysée ce mardi 12 décembre pour discuter de l'avenir du projet de loi immigration après le rejet par l'Assemblée nationale du texte.

Emmanuel Macron a profité de cette réunion pour attaquer les oppositions, notamment la Nupes, le Rassemblement national et une majorité de républicains. Il a dénoncé « le cynisme, l'incohérence et le jeu du pire notamment joué par deux partis de gouvernement qui ont dirigé le parti pendant 40 ans », en visant les socialistes et Les Républicains.