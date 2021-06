Crédits Photo: Capture d'écran RMC / BFMTV / DR

Valérie Pécresse, présidente de Libres! et réélue à la tête de la région Ile-de-France, était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce lundi 28 juin sur RMC et BFMTV. Elle a notamment été interrogée sur les perspectives pour la droite pour le scrutin présidentiel de 2022.

Le second tour des élections régionales et départementales ce dimanche 27 juin a confirmé une abstention massive et la prime donnée par les électeurs aux sortants LR et PS. La République en marche et le Rassemblement National sont les grands perdants du scrutin. En ce lundi 28 juin, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, était invitée sur RMC et BFMTV. Elle a répondu aux nombreuses questions de Jean-Jacques Bourdin sur les élections régionales.

Valérie Pécresse a aussi été interrogée sur les perspectives pour la droite pour l’élection présidentielle de 2022. Valérie Pécresse considère que les élections régionales n'ont pas fait émerger un « homme providentiel » à droite.

Si Xavier Bertrand tente de s'imposer comme le candidat naturel de la droite en 2022, Valérie Pécresse n'entend pas lui laisser la place aussi facilement :

« On a fait émerger une très belle équipe de France, notamment dans les régions, pour la droite et le centre. Mais pas un homme providentiel. Pour moi, tout commence aujourd'hui ».

Pour Valérie Pécresse, il faut désormais « que tous les talents de la droite et du centre se réunissent et définissent les règles du jeu » pour choisir le représentant de la droite pour la présidentielle de 2022. La présidente de la région Ile-de-France doit clarifier sa position pour 2022 d'ici la fin de l'été.