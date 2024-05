“Les questions de sécurité et l’économie” : ce qu’il faut retenir de la visite de Vladimir Poutine au Bélarus

Crédits Photo: Olga MALTSEVA / POOL / AFP

Le voyage de Vladimir Poutine au Belarus visait à illustrer les liens étroits entretenus par le Kremlin avec Alexandre Loukachenko - Olga MALTSEVA / POOL / AFP

Vladimir Poutine s’est rendu au Bélarus en visite officielle, le jeudi 23 mai 2024. Son allié et homologue a longtemps été surnommé “Le dernier dictateur d’Europe”.

Visite de courtoisie ? Vladimir Poutine s’est rendu, ce jeudi 23 mai 2024 au Bélarus, ou dirige Alexandre Loukachenko, que d’aucuns considèrent encore comme le “Dernier dictateur d’Europe”, rapporte Euronews sur son site d’information. Le président du Kremlin a été reçu avec les honneurs puisqu’une cérémonie a été donnée au Palais de l’indépendance le soir de son arrivée, avant le début de la réunion. Alexandre Loukachenko a profité de l’occasion pour féliciter son homologue.

Ce voyage de deux jours, poursuivent nos confrères, visait à illustrer la qualité des rapports et les liens étroits entretenus par la Russie avec le Bélarus. Ce dernier est considéré comme un allié et un voisin essentiel dans le conflit en Ukraine… Tant et si bien que le Kremlin s’est même récemment décidé à installer des armes nucléaires tactiques sur place. De son côté, Alexandre Loukachenko a décidé de nommer un nouveau chef-d’État major militaire, pour témoigner de sa loyauté envers Vladimir Poutine, notent encore nos confrères.

Il a également permis que, depuis les débuts du conflit, le territoire Bélarus soit utilisé comme base de transit par la Russie.

"Comme nous l'avons convenu hier, nous avons toujours deux parties (au menu). Les questions de sécurité et les questions économiques. Nous avons toujours reporté l'examen des questions économiques par nos gouvernements", a déclaré Alexandre Loukachenko après l’arrivée de Vladimir Poutine, avant de poursuivre : "Mais aujourd'hui, c'est juste l'occasion d'entendre ce qui a déjà été fait en ce qui concerne nos instructions, et nous avons un ou deux problèmes et demi à résoudre. Écoutons les experts, ils nous feront rapport."

Rappelons d’ailleurs que le Bélarus dépend de la Russie sur deux plans au moins : financier et énergétique.

Vladimir Poutine, qui a quitté le Bélarus, doit se rendre en Ouzbékistan ce dimanche.