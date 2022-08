Les images des violents orages en Méditerranée sur la Corse et la région de Marseille

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / Huffington Post / DR

La Corse et le Sud-Est de la France viennent de traverser un épisode météorologique d’une violence rare.

La Corse et le Sud-Est de la France ont été traversés ce jeudi par des pluies diluviennes et des vents violents. Selon un dernier bilan, cinq personnes ont été tuées suite à ces conditions météorologiques extrêmes.

La Corse et la région du Sud-Est de la France viennent de traverser un épisode météorologique d’une violence rare et encore plus impressionnant qu’anticipé. Cinq personnes sont décédées dans les orages qui ont frappé la Corse le jeudi 18 août, selon des déclarations du ministère de l’Intérieur. Une vingtaine de personnes ont été blessées.

Les préfectures de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont annoncé l'évacuation jeudi de plusieurs campings pour éviter de nouvelles victimes. La préfecture de Corse-du-Sud a ordonné l'évacuation « sans délai » des vacanciers hébergés dans des « structures légères » dans l'ensemble des campings du département.

Un pêcheur est mort à Girolata (Corse-du-Sud) et une kayakiste est décédée à Erbalunga (Haute-Corse), selon les précisions de la préfecture maritime. Jeudi, la préfecture de Corse-du-Sud avait déjà annoncé la mort d'une jeune fille de 13 ans après la chute d'un arbre au camping de Sagone et d'une femme de 72 ans sur la plage du Liamone, à Coggia, après la chute du toit d'une paillote sur son véhicule. Un homme de 46 ans est mort dans un camping à Calvi et une Italienne de 23 ans se trouve en urgence absolue, a également déclaré la préfecture de Haute-Corse.

Les pointes de rafales de vent les plus importantes ont été enregistrées jeudi matin à Marignana, en Corse-du-Sud. Des rafales à 197 km/h à Calvi (Haute-Corse), à 205 km/h à Ile Rousse (Haute-Corse) ou encore à 131 km/h à Ajaccio (Corse-du-Sud) ont également été mesurées par Météo France.

La Corse connaît une « accalmie relative », avec des orages qui sont actuellement « peu actifs », a annoncé Météo-France dans un bulletin diffusé ce vendredi matin, en précisant toutefois que « des orages actifs se forment toujours en mer ».