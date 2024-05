Laurence Ferrari - Châteauroux : un dernier hommage rendu à Matisse

Dans « Punchline », Laurence Ferrari et ses invités reviennent sur le dernier hommage rendu à Matisse, l'adolescent de 15 ans tué le 27 avril dernier. Une dizaine de jour après sa mort, quelles sont les solutions pour endiguer l'ultra violence des mineurs ?

Environ 2 000 personnes ont assisté mardi en milieu de journée au stade Gaston-Petit de Châteauroux à une cérémonie d'hommage à Matisse, 15 ans, tué par un adolescent du même âge le 27 avril.

Le cercueil de Matisse est arrivé sur la pelouse sous une haie d'honneur formée de jeunes portant des ballons de football, une des passions de l'adolescent. Un maillot de l’équipe du PSG, club favori de Matisse, a ensuite été déposé par des joueurs de l'équipe de la Berrichonne sur le cercueil.

Les parents de Matisse, ainsi qu'une des anciennes enseignantes de l'adolescent, ont pris la parole. « Mon matou, ma loutre, mon majuscule, mon fils, tu ne me simplifies pas la tâche. Voilà dix jours que tu es parti », a déclaré au micro le père de Matisse, Christophe Marchais. Le cercueil et les proches de Matisse ont ensuite quitté le stade sous les applaudissements et dans la fumée bleu-blanc-rouge de fumigènes.

Invités :

- Denis Jacob, secrétaire général Alternative police

- Louis de Raguenel, chef du service politique Europe 1

- Rachel Khan, essayiste et juriste

- Sabrina Medjebeur, essayiste et sociologue

- Éric Revel, journaliste

- Jean-Sébastien Ferjou, directeur Atlantico

- Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre