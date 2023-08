La Russie va lancer un engin spatial vers la Lune, une première depuis 1976

Crédits Photo: Euronews

Le lancement de Luna-25 est prévu pour vendredi;

Luna-25 un atterrisseur de près de 800 kilogrammes, aura notamment pour mission, une fois sur la Lune, de "prélever (des échantillons) et analyser le sol et mener des recherches scientifiques à long terme", a souligné l'agence spatiale russe dans son communiqué officiel.

Ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire de la Russie et intervient au moment où ce pays cherche à développer ses propres projets et à renforcer sa collaboration spatiale avec Pékin, comme l'explique Euronews. Depuis le lancement de la guerre en Ukraine par Vladimir Poutine, l'Agence spatiale européenne (ESA) a renoncé à travailler avec Moscou sur le lancement de Luna-25 et sur les futures missions 26 et 27. La portée symbolique de ce lancement est donc importante, d'autant que c'est la première fois depuis 1976 que la Russie cherche à retourner se poser la Lune.