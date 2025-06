Opposition ferme

L'Union Européenne condamne une loi hongroise jugée homophobe

Nouvelle étape dans le bras de fer entre Bruxelles et Budapest. L’Union européenne a fermement condamné la loi hongroise restreignant la représentation des personnes LGBTQ+ dans les médias et à l’école. Selon l’avocate générale de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ce texte viole le droit européen. Elle estime qu’il porte atteinte aux libertés fondamentales, notamment en matière d’expression, d’éducation et de non-discrimination.