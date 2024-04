JO 2024 : « Mais t'es pas net Baptiste ?! » Sept ans après sa vidéo virale, il va porter la flamme olympique

Il avait fait le buzz en 2017. Il y a sept ans, dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook, Baptiste Moirot apparaissait assis sur le sol de sa chambre, en caleçon et en train de jouer avec du feu. Dans une vidéo de huit secondes, publiée sur le compte X des Jeux olympiques de Paris 2024, on aperçoit le bas du visage d’un homme... accompagné d’une allumette. Provoquant de nombreux commentaires enjoués. « Ça ne peut que être lui » ; « Faites lui porter la flamme ».

Capture d'écran X // Paris 2024

Paris 2024 a ensuite officialisé la nouvelle: « Nous aussi on est très nets. D'une étincelle dans sa chambre d'adolescent jusqu'à devenir l'un des porteurs de la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bienvenue dans l'aventure Baptiste ! ».

Baptiste Moirot est devenu un phénomène d’Internet en 2017. La réplique de sa mère, qui débarque à ce moment-là, est devenue culte: « Mais t’es pas net Baptiste ! », s’insurge-t-elle. « Mais si, je suis très net », rétorque le jeune homme.

Si en 2023, le compte TikTok des JO 2024 s’était amusé de la situation en faisant apparaître Baptiste dans une courte vidéo intitulée « Quand on doit choisir comment allumer la flamme olympique », il semble qu’un an plus tard, l’annonce soit bel et bien sérieuse, note BFMTV.

Fin 2021, Baptiste était revenu sur cette séquence : « J’avais un train à prendre à 5h, et il n’est pas passé », raconte alors le principal intéressé auprès de Brut. « Du coup, je suis rentré chez moi, et j’ai dormi jusqu’à 18h. Sauf que je me levais à 4h le lendemain, il fallait vraiment que je dorme. Du coup, j’ai décidé de prendre deux somnifères et pendant ce temps-là, je me suis dit: 'Je vais prendre ma douche'. Et c’est à ce moment-là que les somnifères ont commencé à faire effet. Et dans ces somnifères, qui sont de niveau 3, il y a beaucoup d’effets secondaires. Après, c’est devenu un peu flou dans mes souvenirs. Je me souviens juste avoir mis du pétrole dans la tasse avec du kevlar et j’ai fait du feu ».