Loi immigration

Jean-Sébastien Ferjou : « Souvenez-vous des programmes du RPR et de l'UDF en 1990, c'était des programmes beaucoup plus durs que ce qu'il y a dans la loi là, maintenant. À l'époque, on ne disait pas que c'était de l'extrême droite »

Le directeur d'Atlantico Jean-Sébastien Ferjou à propos de l'accord sur la loi immigration : «Souvenez-vous des programmes du RPR et de l'UDF en 1990, c'était des programmes beaucoup plus durs que ce qu'il y a dans la loi là, maintenant. À l'époque, on ne disait pas que c'était de l'extrême droite. Et ensuite, il y a eu ce verrou idéologique qui s'est mis en place».