Jean-Sébastien Ferjou : « Sortons du bal des hypocrites dans le conflit israélo-palestinien »

Jean-Sébastien Ferjou était invité sur RTL.

Guillaume Ancel, ancien officier français, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico, et Rokhaya Diallo, journaliste au Guardian et Washington Post, débattaient de la situation à Gaza le 13 mai 2024 dans RTLBonsoir !

« C’est une tragédie pour les civils palestiniens. Il me semble malgré tout que la situation est un petit peu plus complexe : il n’y a pas un gouvernement d’extrême droite israélien, il y a un cabinet de guerre auquel participent tous les partis israéliens, et je ne crois pas une seconde que leur intention est de rendre Gaza invivable. Incontestablement, une partie du gouvernement israélien ou une partie des Israéliens veulent se débarrasser du problème en incitant les Gazaouis à partir, mais si Israël avait voulu raser Gaza, il l'aurait fait depuis longtemps (...) C’est une guerre qui s’imbrique car c’est aussi une guerre de l’ouest contre des régimes autoritaires. L’Iran et la Russie travaillent ensemble, et ont des liens avec le Hamas. Mais Il y a tellement de niveaux différents que c’est une tragédie et les acteurs de ce conflit sont pris dans un cercle infernal dont il est difficile de sortir », a déclaré le fondateur d’Atlantico. « Ce que je constate aussi, c’est que les Etats arabes de la région veulent qu’Israël finisse le travail, parce qu’il faut sortir du bal des hypocrites, beaucoup veulent que le Hamas ne contrôle plus Gaza et qui en creux soutiennent les Israéliens même s’ils feignent de les condamner vis-à-vis de leur population », a-t-il ajouté.

Jean-Sébastien Ferjou rappelle enfin que « le Hamas a juré de recommencer et de reproduire des 7 octobre quand il en aurait l’occasion ». « Que ferions-nous à la place des Israéliens ? », demande-t-il.