Jean-Sébastien Ferjou : « Les agents de la fonction publique sont pris au piège dans leur situation professionnelle »

Menacé de mort, le proviseur du lycée Maurice-Ravel a annoncé quitter ses fonctions « par sécurité » pour lui et pour le lycée. Pourtant, les académies refusent parfois que les professeurs qui souhaitent quitter l'enseignement s'en aillent.

« L'Éducation nationale a mis près de deux ans à accepter mon départ », affirme Maxime à BFMTV. Après avoir passé le concours de professeur des écoles et enseigné durant seize ans, cet enseignant a souhaité se reconvertir. « Je voulais faire autre chose et j'avais des problèmes de santé », explique-t-il. Mais pour quitter ses fonctions, il s’est livré à un véritable parcours du combattant. Sa demande de rupture conventionnelle est refusée en 2021 et ses différents recours sont rejetés. Après un an de congé longue maladie, sa demande est finalement acceptée. « Mais c'est absurde, c'est douze mois de salaire perdus pour l'Éducation nationale et un an de perdu pour moi », raconte-t-il.

Des situations comme celle-ci, Rémi Boyer, président de l'association « Aide aux profs », spécialisée dans l'accompagnement des enseignants qui souhaitent se réorienter, en rencontre souvent. « On ne prévient pas les enseignants, au moment du concours, qu'ils seront bloqués si un jour ils veulent partir ».

Selon le bilan social publié 2020-2021 par ministère de l’Éducation nationale, le taux de démission a régulièrement augmenté depuis 2009. En une douzaine d'année, les départs volontaires ont ainsi été multipliés par six, note BFMTV.