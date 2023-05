Inondations en Italie : déjà plus de 36.000 déplacés

Crédits Photo: Capture d'écran DR / Youtube

La région de l’Émilie-Romagne en Italie reste en alerte rouge après les inondations dévastatrices qui ont fait quatorze morts cette semaine, selon des informations d’Euronews.

Plus de 36.000 personnes ont été déplacées à la suite des inondations qui dévastent le Nord-Est de l'Italie. Les crues ont englouti de nombreuses habitations. Des hameaux se sont retrouvés isolés suite à de nouveaux glissements de terrain.

Les averses ne connaissant pas de répit, les autorités régionales ont prolongé jusqu'à dimanche l'alerte rouge météo.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé samedi qu'elle quitterait prématurément le sommet du G7 à Hiroshima au Japon pour rentrer en Italie et faire face à la crise.

Les inondations ont provoqué plus de 305 glissements de terrain et endommagé ou coupé plus de 500 routes dans la région.