Indonésie : au moins 125 morts dans un stade de football suite à un mouvement de foule

Crédits Photo: Capture d'écran Euronews / Youtube / DR

174 personnes sont mortes dans un mouvement de foule dans un stade au coeur de la ville de Malang en Indonésie.

L'Indonésie vient d’être endeuillée par l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Au moins 125 personnes sont mortes dans un mouvement de foule, selon des informations d’Euronews et d'après un bilan des autorités revu à la baisse ce dimanche. Cette catastrophe est intervenue lorsque des milliers de fans ont envahi un terrain de football et ont été aspergés de gaz lacrymogène. Le drame s'est déroulé samedi soir dans la ville de Malang, à l'est de l'île de Java. Plus d'une centaine de blessés ont aussi été recensés.

Des fans de l'équipe locale du Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan, dans la ville de Malang, après la défaite de leur équipe 3 à 2 contre celle de Persebaya Surabaya. C'était la première fois en plus de vingt ans que l'Arema FC perdait face à sa grande rivale de la ville voisine de Surabaya.

La police, qui a qualifié cet incident d' « émeutes », a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux policiers. De nombreuses victimes ont été piétinées.

Des survivants ont décrit des spectateurs pris de panique, bloqués par la foule, quand la police a lancé des gaz lacrymogènes.

Le président indonésien Joko Widodo a ordonné dimanche « une évaluation complète des matchs de football et des procédures de sécurité », après cet incident. Il a demandé à l'Association nationale du football de suspendre tous les matchs jusqu'à des « amélioration de la sécurité ».

Le stade contenait 42 000 personnes et était au complet selon les autorités. Quelque 3 000 d'entre eux ont envahi le terrain en signe de colère après le match.

L'Indonésie doit accueillir l'an prochain la Coupe du Monde U-20 dans plusieurs stades du pays, mais celui de Malang n'en fait pas partie.