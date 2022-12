Crédits Photo: HuffPost

Tempête de neige hivernale États-Unis

Toute la partie nord de l'Amérique est touchée par cette tempête qui paralyse environ 1,5 millions de foyers bien que 112 millions de personnes devaient se déplacer d'au moins 80km entre le 23 décembre et le 2 janvier. 20% du trafic aérien américain était interrompu ce 24 décembre. De nombreuses routes sont paralysées et dans les cas les plus extrêmes, certaines zones sont inacessibles aux urgences.

C'est aussi le cas du Canada où 1,5 millions de foyer sont privés d'électricité, ce type d’événement climatique n’intervient « qu’une fois par génération", selon le NWS à Buffalo.