Eric Coquerel député LFI et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale refuse de commenter les accusations portées contre lui

Crédits Photo: Capture d'écran France Info

Eric Coquerel, député LFI et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale était l'invité de France Info, vendredi matin.

Quand on lui demande si la plainte déposée contre lui par une femme qui l'accuse de harcèlement sexuel est une "épée de Damoclès", Eric Coquerel répond : "Ecoutez j'ai tout dit, j'ai fait une tribune dans le Journal du Dimanche, je me suis exprimé sur des médias, je n'ai rien à redire sur la forme et le fond de cette affaire, et je n'ajouterai rien".

Interrogé sur les déclarations de Sandrine Rousseau qui souhaite que Coquerel se mette à l'écart de son poste de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Coquerel répond "Je ne commenterai pas".