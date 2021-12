Candidat de la droite pour 2022

Eric Ciotti et Valérie Pécresse sont qualifiés pour le second tour du Congrès LR

Les adhérents du parti Les Républicains vont désigner leur candidat lors du second tour du Congrès LR. Eric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés pour le second tour. Le candidat LR pour 2022 sera officiellement désigné ce samedi.