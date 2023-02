L'accident a eu lieu ce samedi 4 février pendant la course Enduropale au Touquet (Pas-de-Calais). Un pilote a roulé sur les jambes d'un concurrent tombé sur le bitume.

"On trouve cela inadmissible. Ils sont pressés d'aller sur la ligne de départ, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se rouler les uns sur les autres" a déclaré l'organisation à franceinfo, ajoutant qu'ils allaient voir avec les autorités fédérales "pour l'exclure à vie de la course".

Le pilote en cause, Tom Maurizi a présenté ses excuses : "J’ai carrément paniqué. Je ne suis pas bien avec ça, ça n’était pas mon but de rouler sur lui. Après, je ne pensais qu’à ça pendant la course. Quelqu’un est tombé devant moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas me décaler à gauche ou à droite car je savais pas ce qui arrivait. J’ai préféré accélérer en levant l’avant de la moto pour ne pas lui faire mal."

"Je vais bien, j’ai pu faire la course et la finir. Je n’ai rien de cassé, je suis juste courbaturé. J’ai pu entrer en contact avec le pilote qui m’a roulé dessus. Nous avons mis les choses au clair. Je ne veux pas faire de polémique même si je comprends que les images aient pu choquer les spectateurs", a indiqué le pilote qui a fini à terre,Axel Aynié. Plus de peur que de mal.