Emmanuel Macron ouvre avec gravité le premier Conseil des ministres de la rentrée : "Nous vivons la fin de l'abondance"

Crédits Photo: BFM TV

Emmanuel Macron a ouvert le Conseil des ministres de rentrée

Emmanuel Macron a ouvert, ce mercredi, le Conseil des ministres de rentrée. Les médias, assistant à son propos liminaire, ont pu entendre le chef de l'Etat parler d'une "grande bascule, ou un grand bouleversement" qui marque "la fin de ce qui pouvait apparaitre comme une abondance" et la fin "d'une forme d'insouciance" face au retour de la guerre en Europe. Le président a mentionné "la montée des régimes illibéraux" et le renforcement des "régimes autoritaires".

Il a évoqué pèle mèle, la fin de l'abondance "des liquidités sans coûts", dont il faudra "tirer les conséquences pour les finances publiques", fin aussi de l'abondance de "produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles" et également celle de l'eau. "Nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences." Le président a mentionné les changements climatiques et annoncé le lancement de "travaux importants de planification" écologique. Il a aussi remercié "les pompiers, les élus et les agriculteurs" à l'oeuvre cet été face aux incendies, ainsi que les soignants.