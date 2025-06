Visite symbolique

Emmanuel Macron fait escale au Groenland afin de "témoigner de la solidarité de la France et de l'UE" avec le Danemark

En déplacement au Groenland depuis dimanche, Emmanuel Macron a affirmé vouloir réaffirmer « la solidarité de la France et de l’Union européenne » à l’égard de l’île arctique. Le chef de l’État a insisté sur le soutien apporté à la « souveraineté » et à « l’intégrité territoriale » du territoire, dans un contexte géopolitique où l’Arctique suscite de plus en plus de convoitises.