Édouard Philippe donne les raisons du vote RN aux européennes : « oui il y a du rejet du président de la République »

Crédits Photo: DR / Capture d'écran Dailymotion BFM TV

Ce lundi 17 juin, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe était l'invité de BFMTV-RMC.

"Oui, il y a un rejet du gouvernement", dans la victoire de la liste Rassemblement national (RN), portée par Jordan Bardella, aux européennes du 9 juin. Le constat dressé par Édouard Philippe ce lundi 17 juin sur BFMTV et RMC, est sans appel. Pour l'ancien Premier ministre, "les électeurs ont le droit" de voter pour Jordan Bardella, mais plusieurs autres déterminants sont à l'œuvre.

Questionné sur les raisons de ce vote, il explique : "oui, il y a de la colère. Oui, il y a de la conviction. Oui, il y a du rejet du président de la République? Oui, il y a du rejet du gouvernement".

Sans "quantifier" chacune des causes du vote RN aux dernières élections européennes, le maire du Havre constate cependant à froid: "Oui, il y a une forme de 'après tout, on a pas essayé'. Bien sûr qu'il y a tout ça". Après un septennat d'Emmanuel Macron, le président du parti Horizons veut cependant rester optimiste : "est-ce qu'il faut s'arrêter à cela ?"

"Ma conviction est que quand vous êtes un responsable politique, un maire, un premier ministre, vous apprenez très vite, et si vous ne l'apprenez pas vous êtes un danger public", assure-t-il.

"Quand vous avez toujours été dans l'opposition, vous pensez que si vous souhaitez quelque chose, et que vous le dites, ça va forcément arriver", explique l'ancien locataire de Matignon, aux électeurs de Marine le Pen : non, le bulletin RN ne va pas résoudre tous leurs problèmes. "Entre ce que vous souhaitez et ce qui est possible il y a une énorme marge", défend-il.

"Quand vous avez exercé des responsabilités, vous savez qu'entre le réel, le souhaitable, et le possible, il y a des marges, c'est la vie", déclare l’ancien premier ministre.

"Vous savez que quand vous prenez des décisions, quand vous en prenez beaucoup, parfois vous vous trompez, parfois vous ne faites pas les choses comme il aurait fallu les faire", avoue-t-il. Après 23 ans de vie politique, Édouard Philippe fait part de sa certitude : "le seul avantage de l'expérience c'est de savoir ça".