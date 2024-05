Économie : la France encore championne d’Europe de l’attractivité

Crédits Photo: DR/ Capture d'écran vidéo Franceinfo

Avec plus de 1 194 projets recensés, la France décroche la 1ère place des investissement étrangers.

Pour la cinquième année consécutive, la France décroche la 1ère place des investissement étrangers avec plus de 1 194 projets recensés, contre 985 au Royaume Uni et 733 en Allemagne. Cela lui vaut la création nette de 39 773 emplois.

La France est encore montée sur la première marche de l’Europe, mais qui sont les investisseurs étrangers qui choisissent la France ? D'après le baromètre EY 2024, la France est numéro un dans 11 secteurs sur 15, notamment dans l'automobile, les équipements industriels, la logistique, la pharmaceutique et l'électronique.

Les atouts de la France ? Du personnel qualifié, de la stabilité fiscale, des compétences en recherche & développement.

Dans un laboratoire pharmaceutique italien qui a choisi la France pour produire ses médicaments, c’est 150 emplois qui ont ainsi été créés. Dans leur usine, 80% de leur médicaments produits sont destinés à l’international et 20 % pour la France. Ce laboratoire a décidé d’étendre son usine dans le Loir-et-Cher. Ainsi, 60 millions d’euros ont été investis dans le nouveau chantier.

La France reste toutefois encore en retard sur la création d’emplois. En effet, en moyenne, chaque projet crée 300 postes en Espagne, 150 en Pologne et 49 en Allemagne, contre seulement 35 en France. En cause, le coût du travail qui est l'un des plus élevés en Europe. D’autres causes pourraient l’expliquer : le climat social actuel, les relations sociales et les relations entre partenaires sociaux. Les entreprises sont ainsi parfois plus prudentes quant à la création d’emplois sur le territoire. Malgré ces freins, la France se réindustrialise : 530 créations ou extensions d’usine l’an dernier ont été recensées, ce qui représente un autre record en Europe.