Dubaï : la police met en scène l'interpellation d'un "roi de la drogue" français

La police de Dubaï a publié sur les réseaux sociaux une vidéo résumant l'interpellation de Moufide Bouchibi, surnommé "le fantôme" ou "le roi de la drogue". Arrêté il y a une dizaine de jours, ce franco-algérien est soupçonné d’être l’un des plus gros importateurs de résine de cannabis en France.

Digne d'un film d'action, la vidéo de deux minutes publiée par la police de Dubaï mélange reconstitutions, images de vidéosurveillance et extraits de journaux télévisés. On y voit aussi le patron français de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) Jérôme Bonet qui tient à "remercier les forces de police de Dubaï pour leur contribution à la lutte contre le trafic international de stupéfiants et la lutte contre la criminalité organisée".

M6 avait diffusé un reportage sur cette arrestation il y a quelques jours :

