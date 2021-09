Découvrez le nouveau TGV présenté par la SNCF

Crédits Photo: Michel Euler / POOL / AFP

vidéo

A l'occasion des quarante ans du TGV, la SNCF a présenté vendredi 17 septembre une maquette du futur TGV-M, qui devrait être lancé à l'horizon 2024.

L'accent a été mis sur l'innovation et l'écologie, avec un nez plus aérodynamique et un nouveau système de freinage, qui doivent permettre de réduire de 20% la consommation du train. Les rames seront plus résistantes aux chocs, dotées d'un nouvel éclairage, de la 5G, et pourront accueillir plus de passagers que les TGV actuels.

