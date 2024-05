Débat Attal - Bardella, colère de François-Xavier Bellamy : « Beaucoup de Français se sentent orphelins de représentation politique », selon Jean-Sébastien Ferjou

Crédits Photo: Capture d'écran DR / CNews

Le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, organisé cette semaine sur France 2 dans le cadre de la campagne des élections européennes, a renforcé le clivage entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle.

François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, était invité sur France 2, juste après ce débat. Il a vivement critiqué le choix de la chaîne de limiter ce débat des européennes à deux figures politiques :

« Je crois que ce qu’il s’est passé est en réalité le signe d’une crise démocratique assez profonde qui se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté. Parce que c’est une mise en scène », a déclaré le candidat LR aux européennes lors de ce débat diffusé sur France 2.

Le discours de François-Xavier Bellamy et cette séquence ont été relayés sur les réseaux sociaux.

Cette séquence et le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella était au cœur de l’émission L’Heure des Pros 2 sur CNews. Jean-Sébastien Ferjou s’est confié sur le contexte politique et sur l’impact du débat auprès des électeurs.

Selon Jean-Sébastien Ferjou, « le clivage Macron - le Pen ou Bardella - Attal ou RN - Renaissance n’intéresse pas une majorité de Français. Beaucoup de Français se sentent orphelins de représentation politique. Ce n’est pas parce que vous regardez le débat Attal - Bardella que vous vous sentez représenté. Il y a beaucoup de gens, y compris des électeurs de La France insoumise, qui ont retweeté la séquence de François-Xavier Bellamy. Je ne vous dis pas que Jordan Bardella et Gabriel Attal ne sont pas légitimes. Je vous dis juste que l’on nous a expliqué que c’était le seul clivage politique alors que c’est quasiment le degré zéro de la politique. Il y a d’un côté celui qui dit « ça ne peut pas durer » et de l’autre celui qui dit « attention à ne pas choisir pire que moi » ».