Dealers armés en plein jour à Nice : le préfet annonce neuf interpellations

Les images datent du 24 mars dernier. On y voit cinq individus encagoulés et vêtus de noir, dont un lourdement armé. Une situation fréquente dans ce quartier qui défraye régulièrement la chronique.

La préfecture indique que la diffusion de cette vidéo a permis de réaliser 9 interpellations, de découvrir 4 armes et de saisir 5 kilos de résine, 10 kilos de cannabis et 2,2 kilos de cocaïne.

« Cette vidéo témoigne de ce qu'il se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations », explique Bruno Bartocetti, secrétaire national délégué de la zone SGP Police-FO. « On peut être choqué en voyant cette vidéo, mais pas nous, car cela fait très longtemps que l'on a ces armes à feu qui circulent dans cette cité », ajoute-t-il. « Bien sûr, la République ne laisse pas de territoire dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de mal à occuper ces endroits pour pouvoir redonner un apaisement et de la tranquillité à tous les riverains », précise-t-il.