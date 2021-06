Christian Estrosi estime que "les digues ont lâché" entre les Républicains et le Rassemblement National

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / RMC / DR

Christian Estrosi était l’invité ce mardi 1er juin de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC.

Le maire de Nice et président de la France audacieuse a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFMTV ce mardi 1er juin. Il s'est notamment exprimé sur la situation au sein des Républicains, parti que Christian Estrosi a récemment quitté. Le maire de Nice estime que « les digues ont lâché » entre le Rassemblement National et son ancien parti, Les Républicains. La campagne des élections régionales de juin prochain et la course pour l'élection présidentielle de 2022 pourraient donc réserver des surprises avec de nouveaux départs éventuels ou des tensions sur la ligne idéologique du parti à en croire Christian Estrosi.