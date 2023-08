Crédits Photo: JORDAN STRAKERUGC AFP

Canada : la population de Yellowknife, dans le Grand Nord, fuit les incendies

Des milliers de personnes fuient un incendie de forêt aux abords de Yellowknife, l'une des plus grandes villes du nord du Canada, se rendant à l'aéroport local et sur la route pour quitter la ville. Des centaines attendent également des vols d'évacuation d'urgence par l'armée. Les autorités locales avaient fixé une date limite de vendredi à midi pour que les 20 000 habitants de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, évacuent la ville, mais l'évacuation a mis plus longtemps que prévu.

Les Territoires du Nord-Ouest ont déclaré l'état d'urgence en raison de la lutte contre près de 240 incendies de forêt. Le Premier ministre Justin Trudeau a tenu une réunion d'urgence pour discuter de la situation des incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest.