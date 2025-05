Phénomène spectaculaire

Canada : au moins deux morts et des milliers de déplacés dans de gigantesques incendies au Manitoba

Afin d'intensifier la lutte contre les incendies et de faciliter les efforts d'évacuation et de secours l'état d'urgence a été déclaré dans l'est de la province du Manitoba, alors que deux morts sont déjà à déplorer.