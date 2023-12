Attaque à Paris: le suivi psychiatrique de l'assaillant au cœur de l’enquête

Armand R., l'homme qui a tué samedi soir à Paris un touriste allemand à coups de couteau et blessé deux autres personnes armé d'un marteau était connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. Il avait été condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis en 2018 pour un projet d'attaque à La Défense mais avait retrouvé la liberté en 2020.

En prison, Armand R. bénéficiait d'un traitement médical qui s'est poursuivi à sa sortie. Remis en liberté, il a fait l'objet d'un suivi jugé plutôt « encourageant » et semblait s'être détaché de la religion. Pourtant, en mars 2022, en accord avec son médecin, il aurait cessé de prendre son traitement médicamenteux, composé d'un neuroleptique atypique, selon BFMTV.

Fin octobre, la mère de l'assaillant, voyant que son fils « se repliait sur lui-même », avait fait un signalement auprès de la police. La demande d’examen et d’hospitalisation réalisée par les services de police n’a pas été possible à cause d’une « absence de troubles », selon une source proche du dossier.