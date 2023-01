Adhésion à l’OTAN : la Suède n'aura pas le soutien de la Turquie, prévient Recep Tayyip Erdogan

Crédits Photo: ADEM ALTAN / AFP

La Turquie bloque depuis le mois de mai l'entrée de la Suède dans l'OTAN.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan n'a pas mâché ses mots dans son adresse à la nation ce lundi. Il a évoqué lors de son discours l'attitude complaisante des autorités suédoises lors de récentes manifestations anti-turques.

L'autorisation donnée à un militant islamophobe de brûler un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie, le samedi 21 janvier, a provoqué la colère du président turc, qui s'est exprimé sur la question de l’OTAN :

"Il est clair que ceux qui ont causé une telle disgrâce devant l'ambassade de notre pays ne peuvent plus attendre de nous aucune bienveillance concernant leur demande d'adhésion à l'OTAN… Nous vous avons prévenu dès le début que nous ne tolérerons aucune manifestation de terroristes dans vos rues, dans vos ruelles, partout... Et maintenant vous vous attendez à ce que nous vous soutenions dans votre adhésion à l'OTAN... Ce n'est pas possible. Ne vous attendez pas à un quelconque soutien de notre part".

L’autorisation donnée à un extrémiste suédo-danois, de manifester et brûler un Coran samedi devant l’ambassade de Turquie dans la capitale suédoise, a suscité la colère d’Ankara.

