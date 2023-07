14-Juillet : la patrouille de France a survolé le ciel parisien

Crédits Photo: BFMTV - Dailymotion

La patrouille de France.

Le défilé aérien du 14-Juilllet s'est déroulé sans encombre ce vendredi. La patrouille de France a inauguré le bal, avec 9 avions aux couleurs tricolores. En l'honneur de la présence de Narendra Modi, des Rafales indiens ont également survolé les Champs-Elysées.

28 hélicoptères de l’armée de l’Air et de l’Espace, de l’armée de Terre, de la Marine nationale et de la Sécurité civile sont également passés au-dessus des Champs-Élysées. Le H160 Guépard d’Airbus Helicopters a participé pour la 1ère fois au défilé avec des Alouette, des Gazelle et des Tigre.