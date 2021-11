Crédits Photo: Ina Fassbender / AFP

"On a perdu le contrôle d’orientation de la station" : Thomas Pesquet raconte les moments inattendus lors de son séjour dans l'ISS

Thomas Pesquet était en direct ce vendredi matin du Centre européen des astronautes de Cologne, en Allemagnen, après son retour sur Terre mardi matin. Lors des questions-réponses avec les journalistes, il a raconté deux moments inattendus qui ont émaillé son séjour. Le premier a été d’accueillir l’équipe d’un film russe. “On ne savait pas tellement à quoi s’attendre. Est-ce que ça allait gêner notre travail?”

Le second imprévu aurait pu être plus grave : " On a perdu le contrôle d’orientation de la station et la communication avec le centre contrôle au sol", a expliqué Thomas Pesquet, assurant avoir ensuite récupéré rapidement l’orientation. Il a fallu "répondre de manière rapide, ce à quoi on s'entraîne, mais en vrai, avec la station qui tourne dans le ciel, et c'est pas la même limonade", a raconté l'astronaute, qui s'est chargé alors de "répartir les rôles".

Cet incident a "presque été une chance, parce que c'est une expérience enrichissante", a-t-il ajouté.