Mars serait encore volcaniquement active ; la folle histoire derrière la découverte de la tombe de Toutânkhamon

La tombe de Toutânkhamon.

Et aussi : le plus gros astéroïde « tueur de planètes » détecté depuis des années ; quatre scénarios pour l'origine du magnétisme de la Terre ; l'hémisphère nord de Mars était bien recouvert d'un océan il y a 3,5 milliards d'années

Mars serait encore volcaniquement active !

La majorité des grandes éruptions volcaniques sur Mars se sont produites il y a entre 3 et 4 milliards d'années, avec de plus petites éruptions dans des endroits isolés il y a sans doute 3 millions d'années. Mais on dispose maintenant d'éléments laissant penser que Mars pourrait encore être volcaniquement active, avec du magma prêt à faire surface.

Le plus gros astéroïde « tueur de planètes » détecté depuis des années

Il se cachait jusqu’alors dans la lumière du Soleil. 2022 AP7. Un astéroïde dont la taille le classe parmi les « tueurs de planètes ». D’autant que son orbite pourrait, un jour, croiser celle de notre Terre.

Quatre scénarios pour l'origine du magnétisme de la Terre

Il y a 4,5 milliards d'années, naissait la Lune, suite à un impact entre la proto-Terre et un astre de la taille de Mars, appelé Théia. Mais certains détails manquent au scénario : dans une nouvelle étude, des chercheurs se sont penchés sur le magnétisme de la Terre. Est-il arrivé après la collision, ou était-il déjà présent ?

La folle histoire derrière la découverte de la tombe de Toutânkhamon

C'est un centenaire très attendu par les professionnels et passionnés d'Égypte antique, l'anniversaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon en Égypte. Le pharaon le plus célèbre du monde continue de passionner les foules lors d'expositions exceptionnelles ou encore à travers de nombreux documentaires. Retour sur cette histoire qui a déchaîné la presse de l'époque et mis en lumière Howard Carter, Lord Carnarvon et leur équipe.

L'hémisphère nord de Mars était bien recouvert d'un océan il y a 3,5 milliards d'années

De l'eau a coulé sur Mars il y a plus de 3 milliards d'années, cela est certain. Mais cette eau était-elle suffisamment abondante pour former des océans, en particulier un dans l'hémisphère nord de Mars ? La question est débattue depuis des années, mais de nouvelles analyses de la topographie et de la stratigraphie martienne semblent maintenant clore le débat quant à l'existence de cet océan martien aujourd'hui disparu.

