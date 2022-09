William Leymergie et Sophie Davant micomposent leur famille; Cyril Lignac spritzouille; Public balance Nabilla, Sylvester Stallone, les poils et ronflements de son ex; Lilian Thuram feu-d-artipète plus haut que son c.., Katy Perry s’aère par le sien

Unes des Hebdos People.

Ca y est ! Ouf ! Enfin la rentrée. Ca ne se voit pas encore trop chez les People qui restent dans l’ensemble assez dissipés.

Et le premier bonnet d’âne de l’année revient à Public. En Une : le couple Macron bat de l’aile, leur vie sexuelle est sous les projecteurs. En substance : rien, si ce n’est ce gros balourd de Trump qui se vanterait d’avoir « des dossiers sur la vie intime » du couple présidentiel français. Quel genre de dossiers ? On ne sait pas, mais ca ne coûte pas plus cher de remettre la rumeur gay friendly de liaison avec Mathieu Gallet, sur la table, alors allons-y gaiement. Et si justement, ce que l’ancien président américain appelle dossier, c’était cette rumeur ? Rien de concret ne vient éclairer cette Une… Allez, les arrivées protocolaires mains dans la mains, les petits bisous et les omelettes aux champignons, ça ne va pas s’arrêter tout de suite, promis…

Sophie Davant et William Leymergie, bientôt mariés ! C’est en tout cas, ce que croit savoir Closer. Selon une source, la cérémonie serait en cours d’organisation pour l’automne : une réunion intime, en Normandie, avec les copains et la famille. Enfin, ceux qui voudront bien venir, parce que si, du côté de l’animatrice, on lève le pouce à l’idée, côté Roi du Matin, apparemment, l’accueil est plus froid. Et à se refaire le film de l’été, où Sophie Davant n’était pas la bienvenue au mariage de la cadette Leymergie, ça parait crédible. Avec, à l’arrivée une demi-famille recomposée, alors ?

Cyril Lignac pousse la poussette comme personne. Enfin si plutôt, comme tout le monde. C’est Voici qui nous le montre : le cuisinier de la télé se promène avec sa douce et son fiston, dans les rues de Paris, à la fraîche. Il pratique à deux mains ou à une, avec l’autre passée autour du coup de Déborah On-ne-sait-toujours-pas-comment. Le temps d’un petit apéro au Spritz pour décompresser et gazouiller en terrasse et hop, ils sont repartis, à pied - et à roulettes pour le petit Léo, donc. Heureux, l’Aveyronnais n’en est pas moins crevé : « Il a déjà les traits tirés en ce début de rentrée, c’est drôle de le voir comme ça » assure une source… Ahahaha, hilarant.

Dans le monde merveilleux (et hors-sol) du football, Kylian Mbappé s’est fait marabouté et il y croit ! Comment ? C’est ce qu’affirme Mathias Pogba pour tenter de détourner l’attention des accusations d’extorsion de fonds que son frère Paul porte contre lui. Petit rappel pour les retardataires : le champion du monde a déclaré avoir déjà versé 100.000 euros sur les 13 millions qui lui avait été réclamés lors d’un guet-apens orchestré par des « amis » d’enfance. Comme les sommes n’étaient pas versées assez vite, une petite séance d’intimidation a été organisée en Italie, et là, le Bleu pense avoir reconnu l’un de ses ainés. Merveilleux, n’est-il pas ? Public, Closer et Voici pensent à Kylian, et estiment que l’idée de se retrouver au milieu des tirs croisés et pire encore d’avoir récolté d’un mauvais sort aurait ulcéré le chouchou des cours de récré. Il aurait depuis pris contact avec les frères dans l’espoir d’en savoir plus. Et de préparer sa patte de lapin, le cas échéant.

Dans le foot toujours, mais un peu plus vintage : après 7 ans de relation, Lilian Thuram, un autre champion du monde, s’est marié avec la journaliste Kareen Guiock, à Fontainebleau. 150 personnes ont assisté à l’échange des voeux puis à la fête organisée au château. Un peu plus en revanche ont eu à subir le feu d’artifice tiré en l’honneur des mariés. Les riverains s’en sont largement plaint : les tirs ont commencé à 1H30 dans la nuit - et en semaine, bien plus tard que l’horaire autorisé. Même le maire qui officiait quelques heures plus tôt, s’est dit « un peu halluciné », par ce sans gêne ! Et pour se faire pardonner, pan, tout le monde est puni : désormais, la direction refusera toutes les demandes privées pour ce type de spectacle. Merci qui ?

Keanu Reeves fait aussi les mariages. Le Noé de Matrix s’est prêté au jeu de l’invité surprise à deux célébrations, deux semaines de suite. La première était à New York, la seconde en Californie. Et l’histoire est la même : l’acteur traine dans un bar, un mariage a justement lieu sur place, et il accepte de faire le tour des invités et de poser sur les photos. Sympa non ? Mais savoir que son prochain film s’appelle « Destination Wedding » et qu’il n’a pas encore expliqué comment il s’était retrouvé dans cette même situation en si peu de temps, ça n’est pas très confortable, si ?

Le masque intégrale Décathlon a encore frappé. Après Jean Dujardin et sa compagne, la victime est une star américaine : Katy Perry. La chanteuse, en vacances en Italie, avec son mari Orlando Bloom et leur fille a été photographiée à l’eau munie du fameux outil et on ne voit… que ses fesses, comme si c’étaient elles qui remplaçaient le tuba. Ou bien, comme si, tel un agile canard, son popotin faisait office de flotteur, pendant que le buste immergé, elle admire les fonds marins dans 1 mètre de profondeur. Bon, le tout reste seyant : pas de poils disgracieux ou de peau d’orange, mais… cocasse ! La photo est dans Public. Page 11.

Ah ? C’est pas malin, quelqu’un a remis une pièce dans la machine Kanye West ! Maintenant que Kim Kardashian est à nouveau célibataire (elle a lourdé son petit jeunot de 27 ans, parce que lui voulait des enfants et elle ne cherchait que, selon ses propres termes, « the BDE » - Big Dick Energy, je vous laisse à vos dictionnaires français/anglais…), le père de ses 4 enfants s’est remis à la harceler. Et cette fois, à travers elle, c’est tout le clan Kardashian qui prend, accusé de tout régenter. Les ex beaux-frères sont aimablement appelés les « putains de donneurs de sperme » et la matriarche fréquemment trainée dans la boue. Chic, n’est-ce pas ? « Vous n’en avez rien à faire de mes enfants noirs. Je veux choisir où ils vont à l’école ! Je refuse qu’ils fassent des sextapes ou des couvertures de Playboy ! » - scud directement pointé vers son ex et sa petite soeur qui a fait, il y a deux ans, la une du fameux magazine érotique. Il faut dire qu’il aimerait beaucoup que ses rejetons rejoignent l’école qu’il vient d’ouvrir où les élèves portent tous du noir, ses baskets à 350 dollars la paire, et participent aux fameux prêches du Dimanche…

Sylvester Stallone préfère les chiens aux femmes. En tout cas, à la sienne et c’est Paris Match qui le dit. « Autrefois, il la trompait avec des mannequins, aujourd’hui, il s’est entiché d’un rottweiler qu’il a baptisé Dwight » alors que Madame avait opposé fermement son véto sur l’arrivée d’un copain à poil dans son foyer. Ca, c’est pour la partie émergée de l’iceberg, et dessous, il y a apparemment la facilité déconcertante de Rocky à dilapider sa fortune. Voilà ce qui a précipité le divorce. Avec des enfants majeurs, Jennifer Flavin, épousée en 1997, ne réclame pour l’instant, « que » la maison de Palm Beach (35 millions quand même), mais il s’agit tout de même d’une claque magistrale pour Rocky : malheureux comme les pierres, il a fait recouvrir le tatouage de la tête de son ex par une tête… de chien et il a posté ce message vengeur sur ses réseaux, avec une photo… de chien : « c’est sympa de pouvoir dormir avec quelqu’un qui ne ronfle pas, qui ne bouge pas et qui ne perd pas trop ses poils. »

Booba, le nouveau flingueur des influenceurs se paye Nabilla. Tout à sa croisade conte les « influvoleurs », le rappeur relaye que plusieurs employeurs de la dame seraient très déçus par le retour sur investissement de ses placements de produits. En clair : les sommes faramineuses qu’elle touche pour vendre un produit en ligne seraient largement surcôtées. Et Public allonge la sauce en donnant des chiffres de ses abonnés : sur 8 millions, plus de 2 millions seraient de faux comptes. De ceux qu’on peut acheter, par exemple. Alors là, première nouvelle !! L’économie générée par Instagram reposerait sur du vent ? Heureusement, Booba est là pour nous ouvrir les yeux !

Sylvie Tellier va bel et bien quitter les Miss France, assumant « son choix », sans lien, selon elle, avec l’arrivée d’Alexia Laroche-Joubert à la direction. C’est une autre ancienne Miss qui l’a remplacera : Cindy Fabre, couronnée en 2005. Et en Angleterre, Melisa Raouf, 20 ans, recevra peut-être le diadème cet automne : elle est grande, elle est mince, elle a les yeux bleus, elle est diablement jolie… Alors quoi ? Par choix, elle ne porte plus jamais de maquillage, et défilera donc le visage au naturel, une première en 94 ans de concours.

Et vite, parce que la cloche a sonné : Britney Spears a fermé son compte Instagram, sans doute pour éviter les tentations de s’y poster tout le temps à poil. Robert de Niro tenait ses réunions boulot aux gogues : une ancienne assistante l’accuse de lui avoir fréquemment donné ses instructions depuis les toilettes, la porte ouverte. Albert de Monaco pose avec Falbala et Obélix au Parc Astérix, le Prince y a passé la journée avec ses jumeaux, juste avant la rentrée. François Hollande va faire une voix dans un film d’animation. Enfin la reconversion ?

