Veo 3 : le nouvel outil vidéo d’IA de Google inonde Internet de clips et films ultra réalistes

Avec Veo 3, Google frappe fort dans la course à l’IA générative vidéo. Révélé lors de la conférence I/O 2025, ce nouvel outil place la barre très haut, intégrant mouvements réalistes, ambiance sonore, doublage multilingue et synchronisation labiale. De quoi faire vaciller les ténors actuels comme Sora d’OpenAI. Plus qu’une prouesse technologique, Veo 3 incarne un tournant : celui d’une nouvelle ère où la production audiovisuelle pourrait bientôt se passer totalement d’acteurs, de caméras… et de studios.