Vanessa Paradis remménage avec Samuel; Florent Pagny va mieux; Laeticia Hallyday pourrit ses filles à coups de bling, Britney Spears ses fils à coups de gifles numériques; Brad Pitt saute sur l’occase Emily Ratajkowski, Madonna sur plus jeune que sa fille

Unes des hebdos People

Cette semaine, les hebdos People ont été imprimés avant LA nouvelle, donc l’ambiance est encore un peu au monde d’avant, celui du « God save the Queen ».

Madonna fait sa DiCaprio : au delà de 25 ans, ses « plus un » sont périmés ! La star a jeté son dévolu sur un petit de 23 ans, c’est-à-dire 5 ans de moins que le dernier et surtout… 40 de moins qu’elle-même. Il s’appelle Andrew Darnell, il est américain et mannequin - et, oui, bon c’est vrai, il n’est pas mal. Les deux tourtereaux ont été vus se frotti-frotter lors d’un concert, puis carrément se bécoter en boite. Quel genre de contrat a-t’il bien pu signer ? Tu ne diras jamais rien sur moi, tu me galoches devant les caméras et je t’accompagne à trois de tes boums par trimestre, d’ac ?

Brad Pitt a enfin décroché un rendez-vous avec Emily Ratajkowski et Public les voient déjà ensemble. Le magazine nous explique que le plus bel acteur d’Hollywood avait flashé sur la top américaine depuis près de 2 ans et comme elle est fraichement divorcée, il s’est dit tel Jean-Claude Dus, « on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher… » Premier coup de fil, premier rendez-vous et depuis «ils s’appellent tout le temps, se parlent tous les jours» selon «un proche» de Monsieur. On aurait préféré une actrice capée, une auteure pointue ou une sénatrice pourquoi pas, mais non, l’ex d’Angelina Jolie aura préféré un modèle de 25 ans de moins que lui, dont le fait d’arme est de poser nue sur Instagram… La chair est faible et la génétique, injuste mais Brad Pitt aura bien besoin de soutien cette année, puisque Angelina Jolie, en plus de la garde des enfants, a trouvé un nouvel os à ronger : l’argent ! L’actrice réclamerait 252 millions d’euros à son ex pour avoir détourné l’argent gagné à Miraval. Une piscine à 1 million financée par la propriété viticole est notamment dans le viseur…

Mais n’allez pas croire que la vie de cougar est pas rose pour tout le monde : Sharon Stone s’est fait vidée par un jeunot qui trouvait qu’elle aurait du faire plus de botox. Et c’est de l’aveu même de l’actrice qui n’a aucun scrupule à raconter l’anecdote « si tu n’es pas avec moi pour plus que ça, alors la sortie, c’est par là » s’est-elle confiée à Vogue. Ah ces jeunes…

Rihanna fait le ménage au resto. La chanteuse avait invité une poignée de copines dans un resto étoilé, et sa soirée post partum était tellement cool, qu’elle a refusé de partir à la fermeture du resto. Sympa, l’équipe a continué à servir des sushis, du caviar et du champagne à ces dames jusqu’à deux heures du matin. Alors pour ne pas faire pimbêche, elle a filé un coup de main pour remettre la salle en état, passant un petit coup de balai, levez-vos pieds, et remettant les tabourets de bar en place. Et elle «an kafey an chantan », elle aussi ?

Vanessa Paradis redonne les clés de son appart à Samuel Benchetrit. C’est la conclusion de Voici, en les photographiant à leur retour de vacances. La période difficile est derrière eux, et « habiter à nouveau ensemble semblait primordial » pour la chanteuse, selon un « intime du couple ». Et il faut dire qu’après la Corse ou l’Ile de Ré, cet été, ils déambulent bras dessus, bras dessous, apaisés… et ensemble, donc.

Rentrée de La Classe pour les filles de Johnny Hallyday. En photo dans Voici, Jade et Joy se sont bien préparées pour aller à l’école : mini jupe pour l’ainée qui travaille le look Preppy, avec chemise et chaussettes hautes, et sac à main à 3000 euros en guise de cartable vissé à l’épaule de Joy, 14 ans. Le make-up et les faux ongles sont bien posés, la lunch box à la main préparée par Maman, qui apparait en arrière plan, le cheveux ondulé, les grosses lunettes sur le nez et toutes facettes dentaires dehors… Oui, le Grinch est de sortie, mais c’est pour mieux rappeler que le look bling-bling n’est pas une fatalité quand on a des ados ! La chanteuse Jenifer, elle, a bien mis les points sur les « I » avec ses garçons : « Pas de marque apparente à l’école ! ». Et ça fait du bien, aussi.

Posh est une peau de vache : Victoria Beckham ne peut pas encadrer sa belle-fille et cherche à lui voler la vedette. Ce sont de nouvelles révélations sur le déroulé du mariage entre Brooklyn (le fils) et Nicola Peltz qui ont incité Voici à faire le portrait de la marâtre : en fait, ce n’était pas la riche héritière qui aurait refusé de porter la marque de sa belle-doche le Jour-J, mais Victoria qui l’aurait laissé tombée, arguant, au dernier moment que ses ateliers ne pourraient pas fournir dans les délais. La maison « Valentino a même eu peur de ne pas avoir assez de temps pour faire une autre robe » a indiqué une source au mag. Et il y a pire : le jour J, au moment fort de la première danse des époux, l’ancienne Spice Girl se serait précipitée pour se pendre au cou de son rejeton et guincher avec lui, éclipsant la nouvelle Madame Beckham qui serait sortie furieuse de la tente, ses copines sur ses talons.

Gabriela de Monaco doit donner des sueurs froides à sa nounou. La fille d’Albert II a encore joué au salon de coiffure, et cette fois-ci, son frère en a aussi fait les frais. Après la frange en pointe cet hiver, elle a essayé de se faire un modèle cranté et pour Jacques, son jumeau, elle avait choisi une coupe façon tonsure mais, après la première mèche, un éclair de lucidité (ou un ange gardien) a retenu son geste. La maman Charlène a posté, amusée, le désastre sur Internet et les tifs ont été domptés pour la sortie publique du week-end dernier. Pas de drame donc, mais, il y a un petit sujet capilaire à traiter, là quand même, non ?…

Joyeux anniversaire Michel Drucker ! 80 ans, ce 12 Septembre ! Dans Gala, l’éternel jeune homme cathodique avoue que cet été, il a fait des abdos, des centaines de kilomètres à vélo, du tennis, tout ça pour « rester montrable » pour durer, donc. Et pour ajouter une (toute) petite épine à ses lauriers, Paris Match nous apprend qu’il n’a pas su où était son frigo pendant 40 ans, et sa propre femme balance qu’il ne sait rien faire dans la maison, à part sa valise. Coïncidence cocasse, le mag, édité jeudi matin, ressort un morphing de notre Michel Duracel… avec Elisabeth II. Et il est particulièrement réussi. Alors oui, long leave the King de la télé !

Britney Spears, après l’ex-mari, les enfants. Dans un message audio diffusé sur le net, la chanteuse règle ses comptes avec sa progéniture, et les met dans la même nasse que le reste de sa famille : si tu ne me soutiens pas à 100%, tu es contre moi ! Le plus jeune,, Jayden, 16 ans est particulièrement visé, accusé de ne la voir que pour recevoir des cadeaux. « Tu veux que j’aille mieux surtout pour me remettre au boulot et continuer à payer les 40.000 balles de pension alimentaire. Et la dernière que je t’ai demandé plus de me voir plus souvent, tu n’es jamais revenu à la maison ! ». Tout l’été, les deux ados ont répété à l’envi que leur mère « ne leur offrait pas un cadre sécurisant » et que son comportement sur les réseaux sociaux les déstabilisent. La parano bat son plein donc, et ne serait pas prête de s’arrêter, si l’on en croit Closer : tout balancer sur Britney rapporte et beaucoup. Son ex Kevin Federline aurait touché près de 2 millions d’euros pour son interview « choc », en Australie qui a déclenché les hostilités.

Jean-Pierre Foucault poussé dans le placard des Miss France. Après Sylvie Tellier, la direction du concours veut la peau du présentateur historique, jugé trop ringard. Voici nous décrypte la stratégie d’Alexia Laroche-Joubert pour en venir à bout : sachant que le public y est très attaché, il n’est pas question de le débarquer brutalement, mais la production espère bien qu’il comprendra de lui-même qu’il ne fait plus l’affaire. Gageons qu’avec ce papier, c’est plutôt bien parti.

Pour finir, vous prendrez bien un peu de pudding ? Line Renaud est désormais Grand Croix de la Légion d’Honneur. Julien Doré a la main verte et se poste fièrement devant les citrouilles de son potager. Florent Pagny, souriant et confiant s’est fait photographier dans les rues de Paris par Closer : son cancer a largement reculé ! Ben Stiller et Sean Penn sont bannis de Russie : les deux acteurs font partie d’une liste de 25 américains interdits de territoire pour avoir soutenu l’Ukraine. L’enfant de Jennifer Lawrence né en Février est un garçon nommé Cy. Se voir nu remonte le moral de Stéphane Plaza : c’est le tuyau (percé ?) « Bonne humeur » qu’a donné l’animateur, dans les Grosses Têtes.

