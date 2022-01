La Reine Elizabeth II est en Une de la revue point de vue.

Mais aussi : les boucles rousses du fils d’Harrry et Meghan et Mélissa Theuriau qui s’inquiète des mamours entre Jamel Debbouze et Kylian Mbappé.

BONNE ANNEE ! Et je ne le dirais pas deux fois !

Jean-Pierre Pernaut relâche la pression aux Maldives, mais ne retrouve pas le sourire. En une de Voici, le présentateur de TF1 et sa femme, Nathalie Marquay s’exposent au soleil, en tenues légères. Après des mois de lutte contre la maladie, porter des claquettes, lire un roman de gare, et se prélasser sur un chaise longue, ça doit faire du bien. Mais même si le magasine, sympa, nous indique que ses enfants, les copains sur place et les grandes tablées lui redonnent la pêche, les photos évoquent plutôt la préoccupation et l’ennui. Peut-être que les chorégraphies du Club Med lui minent le moral ?

Archie n’est pas noir, il est roux, sa soeur est toute mimi et son père continue de faire l’Américain. La carte de voeux des Sussex est un cas d’école : Meghan de profil, porte Lilibet à bout de bras. - voilà donc le minois de la divine enfant, quelques cheveux et un bras potelé. Regardant sa fille, assis à côté de la mère, le Prince, riant, hahahah, qu’elle est belle ! Très décontracté, pieds nus et en jean troué, le protocole n’est qu’un lointain souvenir. L’Amérique lui va bien, c’est promis. Sur ses genoux, Archie, en chemise et en jean, la chevelure dense et rousse comme le feu. Tout va bien, on vous dit !

De l’autre côté de l’Atlantique, à Windsor, le réveillon aurait pu tourner au bain de sang. Un désaxé a été arrêté dans les jardins du château le 25 au matin, alors qu’il projetait d’assassiner la Reine. L’homme de 19 ans avait pris le temps d’expliquer son geste en vidéo, sur un reseau social. Armé d’une arbalète, intégralement vêtu de noir, et masqué, il a indiqué vouloir venger un massacre perpétué en Inde par l’armée britannique au début du siècle dernier… Plus de peur que de mal, donc, pour la famille royale qui maintient l’esprit de Noël comme personne : le 24 au soir, Kate et William donnaient un concert de Noël, la duchesse de Cambridge ayant même fait un duo remarqué au piano à destination des personnels mobilisés par la pandémie. La souveraine, de son côté, a délivré son traditionnel message le 25, à 15H pile : une ode à son cher Prince Philip. « Noel peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, je comprends pourquoi. » et un message d’espoir pour l’avenir.

Jamel Debbouze et Kylian Mbappé : les yeux de l’amour. L’humoriste a posté une irrésistible photo sur son compte Instagram pour souhaiter un « Joyeux anniversaire, Kylian » : les deux stars son attablées dans un bistrot, côte à côte, et se regarde mutuellement… tendrement. Une preuve d’amour un peu trop appuyée que Madame Debbouze, Mélissa Theuriau a recadré d’un drolatique : « Hého doucement là quand même ».

Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se rabiboche à distance. Le scoop est dans Closer avec quelques photos du couple bras dessus, bras dessous, dans les rues de Paris après le théâtre. Ils sont toujours mariés, mais ne vivent plus sous le même toit. Sont toujours amoureux, mais séparés. Le magazine nous raconte même que les deux acteurs ne se sont pas confinés ensemble alors qu’ils étaient cas contact après une contamination dans leur troupe. Doit-on dire que l’année commence sur des bases saines ?

Vanessa Paradis sera aussi au coeur d’un documentaire l’année prochaine qui doit éclairer les raisons de sa séparation d’avec Johnny Depp. Un vieil ami de l’acteur américain balance que c’est Amber Heard qui a tout manigancé pour qu’il quitte la française. « Elle n’en avait rien à faire de la famille qu’ils formaient avec Vanessa et les enfants ». « Elle est rentrée dans sa tête et l’a rendu fou, le poussant à prendre de la drogue et à boire ». Epousée en 2015 et essayant toujours de prouver des violences conjugales, l’actrice américaine aurait ainsi voulu profiter de la notoriété du Pirate des Caraïbes.

Le Prince Albert a bien fait le déplacement de Noël : ses enfants sous le bras, il s’est rendu en Suisse pour que Charlène de Monaco puisse les voir. Voici évoque un salon privé de l’établissement de soin et un sapin « acheté à la va-vite ». Une ambiance un peu morose, donc, pour une visite qui n’aura duré que quelques heures. La convalescence va se prolonger encore de longs mois selon le Palais Princier. Et sans le vouloir, la Princesse a déclenché une petite guéguerre, qui lui fera peut-être passer le temps : alors qu’elle poste comme carte de voeu, un dessin de sa famille : le Prince, elle et les jumeaux, la fille ainée des descendants d’Albert, Jasmin Grace a fait un montage pour se rajouter, en compagnie de son demi-frère, Alexandre Coste sur le portrait de famille. Sa version « mise à jour » fleure bon la crise d’ado tardive…

Kanye West s’est fait largué et s’installe en face de chez son ex. Le rappeur sombre : à peine sa liaison avec une mannequin de 22 ans officialisée, paf, elle s’en va. C’est un peu normal aussi, au vue du nombre de déclarations que l’illuminé fait à l’intention de son ex. Dernière en date : en plein concert, il a rajouté un couplet improvisé à l’une de ses chansons : « Il faut que tu me reviennes tout de suite… Je précise : Kimberley », au nez et à la barbe de la petite, donc. Pas chic. Et comme pour parfaire son rôle de fada, il a choisi de s’installer à deux pas de la maison de Kim kardashian. Selon Public, la maison ne correspondrait en rien à ses attentes habituelles, si ce n’est qu’il pourrait surveiller son monde : décor kitsch, quand il n’aime que l’épuré blanc, piscine riquiqui, deux places de parking pour sa dizaine de bolides. Et pour être sûr de signer la vente, il a allongé la facture de 370.000 euros. Pourvu que personne n’ait mis un drone sous son sapin, sinon, Kim peut dire Adieu à son intimité…

Madonna part au ski. Enfin, à en croire son compte Instagram, c’est surtout ses filles qui en font, avec en fond sonore le titre « Frozen » de leur mère, bien choisi pour l’occasion, tandis que Mémé Mado, elle, reste à l’intérieur, avec la moitié de la panoplie : chapka et moonboots, mais body et bas résille.La combi est bien trop habillé pour elle !

Nolwenn Leroy /Jenifer, soeurs ennemies, Public remet une pièce dans la machine. Les deux figures de la Star Academy seraient en concurrence depuis des années, et voilà que la bretonne rejoint The Voice, quand la corse s’en va. « un cadeau de Noël dont Jenifer se serait bien passé » selon le magazine qui rappelle qu’elles ne peuvent tellement pas s’encadrer qu’elle ne veulent même pas être vues le même jour à Roland Garros. Le rôle de Nolwenn reste un peu mystérieux, puis qu’apparement, elle ne sera pas coach, mais aura « une mission nouvelle », offrir une deuxième chance aux candidats qui rejoignent les coulisses…

Et eux, qu’ont-ils eu pour Noël ? Kim Kardashian a reçu une mini moke électrique à Noel, cadeau de sa mère qui a fait le même à ses cinq autres enfants, une facture à 130.000 dollars. L’une des soeurs K, Kylie a aussi reçu une minaudière, c’est à dire un tout petit sac à main, en forme de Lion, son signe astrologique, couvert de strass, une babiole à 6000 dollars. Le petit Prince George a reçu un kit de camping de la part de ses parents - à ne pas utiliser dans les jardins de Windsor, donc. La rappeuse Cardi B a offert un gros chèque de deux millions de dollars à son mari, Offset. Une pactole pour tous « ses projets professionnels ».

Voilà pour finir, les dernières pépites de 2021 : pour Noël, Carla Bruni-Sarkozy a acheté un panneton tellement gros, qu’elle peut se cacher derrière. Louane laisse sa fille de 20 mois se mettre des pâtes dans les cheveux. Les garçons Beckham posent sur la pointe des pieds. Un tic de famille ? David, Brooklyn et Romeo semble se hisser haut pour paraitre plus grands, et ça les ait rire. Grishka Bogdanov, non vacciné, a succombé au Covid, son jumeau Igor, non vacciné également, serait hospitalisé pour la même raison. Lambert Wilson s’est fait viré de Green Peace pour avoir rejeté les réactions contre Polanski aux césars 2020. Mathieu Chedid a eu un troisième enfant juste avant Noël, une petite fille. Laurence Bocoloni a divorcé en catimini il y a « de nombreuses années » d’avec Mister Tahiti, Mickaël Fakaïlo.