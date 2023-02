Une start-up française lève des fonds records pour des livraisons dans l'espace ; Le Commandement français de l'espace évoque son intérêt pour un avion spatial

Atlantico Sciences

D'où venaient ces mystérieux rayons verts dans le ciel d'Hawaï ? ; Peggy Whitson, femme astronaute de tous les records, retourne dans l'espace cette année ; Interview de Sophie Adenot : « l’envie d’aller dans l’espace est intacte, comme quand j’étais plus jeune »

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Une start-up française lève des fonds records pour des livraisons dans l'espace

Imaginez-vous une livraison dans l’espace façon Amazon ? C’est ce que la start-up française Exotrail souhaite faire avec des satellites, et elle vient de lever 54 millions d’euros de fonds pour booster son activité de logistique spatiale.

Lire la suite sur Futura Sciences

Le Commandement français de l'espace évoque son intérêt pour un avion spatial

Lors d’une audition à l’Assemblée nationale, en décembre 2022, le général de division aérienne Philippe Adam, commandant de l’espace, a évoqué l’idée d’un avion spatial pour répondre à un certain nombre de besoins. Entre les lignes, on comprend que Philippe Adam trouve un intérêt manifeste au concept de la famille de véhicules suborbitaux Vehra qu’étudie Dassault, dont une version habitée pourrait en être dérivée.

Lire la suite sur Futura Sciences

D'où venaient ces mystérieux rayons verts dans le ciel d'Hawaï ?

D'intenses rayons verts ont été aperçus, photographiés et filmés, dans le ciel de l'archipel d'Hawaï le 28 janvier dernier. Aucune explication officielle n'a encore été donnée, mais il s'agirait à priori d'un satellite étranger utilisant une nouvelle technologie pour analyser l'environnement.

Lire la suite sur Futura Sciences

Peggy Whitson, femme astronaute de tous les records, retourne dans l'espace cette année

On ne dit pas « elle a volé avec Thomas Pesquet », mais plutôt « Thomas Pesquet a volé avec elle ! ». L’astronaute américaine est la Wonder Woman des astronautes, avec plusieurs records en main. Retirée de la Nasa, Peggy Whitson retournera quand même dans l’ISS cette année. Portrait.

À Lire Aussi

Comment les radiations spatiales menacent l'exploration lunaire

Lire la suite sur Futura Sciences

Interview de Sophie Adenot : « l’envie d’aller dans l’espace est intacte, comme quand j’étais plus jeune »

À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science que nous mettons en valeur aujourd’hui, nous avons interviewé Sophie Adenot, qui s’apprête à démarrer sa formation d’astronaute. Si tout le monde sait qui est Sophie Adenot, son parcours professionnel et sa volonté depuis toute petite à devenir astronaute, il nous est apparu intéressant de connaître son point de vue sur un certain nombre de « sujets spatiaux ».

Lire la suite sur Futura Sciences

À Lire Aussi

La cosmologie peut-elle démêler les mystères les plus insaisissables de l'univers ?