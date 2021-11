Une nouvelle course à la Lune a-t-elle commencé ? ; L'ordinateur quantique sur le point de percer les secrets des protons et neutrons pour la première fois

Une nouvelle course à la Lune a-t-elle commencé ?

États-Unis, Europe, Chine, Russie, fusées monstrueuses, la Lune. Ajoutez-y un soupçon de tensions géopolitiques et nous obtenons un cocktail parfait pour une nouvelle course spatiale. A-t-on raison de croire ceci ? Et si oui, qui pourrait être le gagnant ?

L'ordinateur quantique sur le point de percer les secrets des protons et neutrons pour la première fois

Lorsque le génial Richard Feynman a amorcé la révolution des ordinateurs quantiques, il comptait s'en servir pour mener à bien des simulations de systèmes quantiques défiant les calculs analytiques et les simulations numériques sur des ordinateurs classiques. On commence à voir ce rêve se réaliser depuis quelques années et aujourd'hui un ordinateur quantique, construit par IBM, semble sur le point de percer certains secrets des protons et neutrons composant notre corps et les étoiles.

Exobiologie : de faux fossiles pourraient induire en erreur la recherche de formes de vie sur Mars

Des nombreuses structures géologiques formées par des réactions chimiques ressemblent comme deux gouttes d'eau à des fossiles de microbes, d'animaux ou de champignons. Une grave source de confusion qui nécessite de prendre avec des pincettes toute nouvelle annonce de découverte de vie extraterrestre, préviennent deux chercheurs de l'université d'Édimbourg.

Les ondes gravitationnelles auraient bien rendu turbulent l'espace-temps du Big Bang

L'espace-temps n'est pas un milieu matériel, pourtant sa dynamique ressemble à celle des fluides. Comme eux, il aurait pu devenir turbulent, notamment au moment du Big Bang, quand il était parcouru par des ondes gravitationnelles. Des simulations numériques soutiennent l'existence de ce phénomène qui semble fournir une alternative au scénario d'inflation standard en cosmologie primordiale.

La Lune possède assez d’oxygène pour permettre à 8 milliards de personnes de respirer pendant 100.000 ans

Dans l'atmosphère de notre Lune, il n'y a pas assez d'oxygène pour nous permettre de respirer. Mais les chercheurs pensent que la couche supérieure de la surface de notre satellite, composée du fameux régolithe, pourrait contenir bien assez de cet élément indispensable à la vie humaine pour en autoriser la colonisation. À condition de parvenir à l'en extraire !

