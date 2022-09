Un indice de plus que la vie pourrait exister sur cette lune de Saturne ; ArianeGroup dévoile Susie, un audacieux étage réutilisable à tout faire, même du vol habité

La lune Encelade.

ArianeGroup dévoile Susie, un audacieux étage réutilisable à tout faire, même du vol habité

Au Congrès international d’astronautique qui se tient à Paris, ArianeGroup a présenté sa vision du transport spatial du futur et sa solution pour y répondre. Ce sera Susie, un projet astucieux d’étage entièrement réutilisable répondant aux besoins de transport et de missions vers et dans l’espace des décennies à venir. Mais, peut-on parler « d'étage » quand on voit tout ce que Susie sera capable de réaliser... Nos explications.

Ariane 6 : grand entretien avec Daniel Neuenschwander, le directeur du transport spatial à l'ESA

Retards, vol inaugural, calendrier, conflit russo-ukrainien, évolution future, vols habités... Daniel Neuenschwander, le directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne, répond à toutes les questions que vous vous posez concernant Ariane 6.

Un indice de plus que la vie pourrait exister sur cette lune de Saturne

Depuis de nombreuses années, Encelade attire l’attention des scientifiques comme monde candidat à abriter des formes de vie extraterrestre. De nouvelles données renforcent l’idée que l’océan caché sous l'épaisse couche de glace de cette lune de Saturne serait propice au développement de la vie.

Nouveau mystère autour des sursauts radio rapides

Les sursauts radio rapides sont des phénomènes astronomiques décidément bien mystérieux. À chaque fois que les chercheurs pensent toucher au but et comprendre enfin les secrets de leurs origines, une nouvelle observation vient tout remettre en question. C’est une fois de plus le cas aujourd’hui.

Découverte exceptionnelle d’une grotte funéraire datant du règne de Ramsès II

Une ancienne grotte funéraire vieille de 3.300 ans vient tout juste d’être découverte par hasard ! Datant de l’époque du pharaon Ramsès II, elle contient des dizaines d'offrandes censées accompagner le défunt dans l'au-delà.

