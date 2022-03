Soli, la technologie de Google qui peut lire votre langage corporel

Google développe la technologie Soli depuis 2015.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Les objets high-tech deviennent de plus en plus personnalisés et s’adaptent au plus près de votre usage au fil des années, mais Google a décidé d’aller plus loin. En 2015, elle a lancé le projet Soli, une technologie utilisant le radar afin de donner une conscience spatiale à notre technologie. Comment fonctionne Soli et à quoi sert-elle exactement ? La technologie est-elle bientôt prête ?

Jérôme Durel : Soli fonctionne comme un radar. Le dispositif envoie un signal et le renvoie. Il analyse ensuite les différences. Cette technologie a déjà été utilisée dans plusieurs appareils de Google. Le plus connu étant le Google Pixel 4, un smartphone dans lequel il y avait un capteur Soli qui permettait de piloter diverses fonctions d’un simple geste de la main ou alors lorsque vous écoutez de la musique, il est possible de faire une pause ou de mettre la chanson suivante en faisant un geste de la main devant le téléphone. Plus récemment, il y a eu le Google Nest Hub 2 qui est un réveil connecté, un assistant avec un écran que l’on positionne dans la chambre. L’idée est de pouvoir mesurer, grâce au radar, le niveau d’agitation du sommeil de l’utilisateur, son rythme de respiration. Un micro et un capteur Soli permettent de faire ces diverses mesures… Il y a des similitudes avec ce qu’il était possible de faire avec le Google Pixel 4 comme le contrôle et le pilotage de la musique sans toucher l’écran par exemple.

Appliqué à des objets du quotidien, à quoi cela pourrait bien servir ? Quel est l’objectif à terme pour Google avec ce type de technologie ?

Soli permet de piloter des choses sans avoir besoin de les toucher. Aujourd’hui cela résonne différemment avec le contexte de la pandémie de Covid-19 puisque il est recommandé de toucher le moins possible de surfaces pour éviter de se contaminer.

Ces technologies sont arrivées sur le marché au milieu des années 2010. L’autre avantage est de pouvoir éviter les manipulations avec les objets ou avec une télécommande. Il y a des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à l’usage comme lorsque la technologie est couplée avec un ordinateur qui s’allume lorsque l’on s’assoit devant ou qui se met en veille quand on quitte son poste de travail. Cela permet d’économiser de l’énergie. Cela peut aussi s'appliquer avec la télévision qui s’éteint lorsque l’on quitte la pièce. Ou pour un thermostat, lorsque l'on passe devant ou que l’on rentre à l’intérieur de la maison, le chauffage va pouvoir adapter son niveau à nos besoins réels.

Les ingénieurs de Google ont sans nul doute l’intention de développer d’autres déclinaisons, fonctionnalités et usages possibles.

Il y a des fonctionnalités qui sont assez simples à comprendre. C’est toujours un supplément agréable.

Pour l’aspect révolutionnaire, il y aura des usages qui seront plus pensés par Google. Il pourrait y avoir des objets plus avancés dans la détection de mouvements sur des voitures connectées par exemple, pour conduire de manière plus autonome, avec la détection des passants, la surveillance du risque d’endormissement au volant. Certains de ces outils ont déjà été expérimentés dans certaines voitures comme l'alerte face à l’endormissement au volant.

Avec ce genre de technologie, le champ des possibles est souvent énorme. On trouvera des usages que l’on n’imaginait pas avant.

Est-ce la première fois que Google utilise la distance à l’approche d’un appareil pour mieux le faire interagir ? Cela pourrait-il avoir réellement un intérêt ?

Ce n’est pas la première fois que Google utilise cette technologie. Il y aura de nombreux intérêts. C’est souvent le cas avec des technologies émergentes. Quel était l’intérêt dans les années 1980 d’avoir un téléphone ? Aujourd’hui, la question ne se pose plus. Quel était l’intérêt d’avoir accès à Internet depuis un téléphone ? Aujourd’hui, nous en avons la preuve et nous ne pouvons plus nous en passer.

Il est de coutume d’être souvent sceptique sur l’intérêt des technologies émergentes. Le défaut et l’erreur viennent du fait qu’on les raccroche à des usages ou des éléments qui sont déjà accessibles et connus.

Il faut comprendre et bien voir que ces nouveautés ouvrent un champ des possibles qui est largement supérieur et qui pourra donner lieu à des usages inédits. C’est en cela que les technologies sont intéressantes. Ce n’est pas tant ce qu’elles vont pouvoir faciliter par rapport à ce que l’on fait aujourd’hui mais plutôt les choses originales qu’elles vont nous permettre de faire demain.

Cet outil va-t-il inspirer d’autres grandes firmes technologiques ou certaines entreprises ? Ce concept pourrait-il être décliné ou imité par des concurrents de Google ? Allons-nous assister à un phénomène de mode vis-à-vis de cette technologie ?

Il y a eu des tentatives effectivement ces dernières années. Cela concerne le fait de pouvoir piloter des objets à distance, sans contact. Cela a été beaucoup utilisé et appliqué dans le domaine de la téléphonie. D’autres marques que Google ont essayé de le faire aussi. Cela peut créer un précédent.

Comme toujours, lorsqu’une technologie fonctionne bien, elle est souvent reprise par des concurrents. Elle est soit améliorée ou ajustée avec des différences.

Une technologie qui fonctionne bien fait généralement des émules. Cela peut ouvrir un marché et contribuer à entretenir une logique de marché.

