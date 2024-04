Si vous rêvez de composer de la musique, une nouvelle génération d’algorithmes est là

Une partition avec une partie de l'achèvement de la 10e symphonie de Beethoven réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle est vue au siège de Telekom à Bonn, le 13 décembre 2019.

L'intelligence artificielle pourrait révolutionner la création musicale et devenir un outil indispensable pour les compositeurs et les artistes.

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo . Il le revend en 2008 et développe DNA Vision , entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.

Atlantico : L’IA pourrait devenir un atout majeur dans la création musicale. Est-ce que le fait que Meta ait publié le code source d’AudioCraft, une suite de grands modèles musicaux « génératifs » construits à l’aide de l’apprentissage automatique, a été un déclic ? Les sociétés d'IA du monde entier ont-elles pu rapidement commencer à utiliser le logiciel de Meta pour former de nouveaux générateurs de musique ?

Laurent Alexandre : Les spécialistes qui travaillent sur des réseaux de neurones s'intéressent depuis longtemps à la possibilité de produire de la musique et de la musique personnalisée. La publication et le partage par Meta du code source d’AudioCraft a accéléré les choses. Mais même sans Meta, la course des start-ups pour de la musique générée et composée par l’IA aurait abouti dès 2024.

D'un point de vue technique, qu'est-ce que permet de faire l'IA et les nouveaux algorithmes pour la création musicale et pour la composition d’un morceau ?

L’intelligence artificielle permet de faire plusieurs choses dans le cadre de la création musicale. L’IA permet de produire une musique, à partir d'un pitch textuel, en seulement environ une minute ou même moins. L’IA permet de générer des quantités incroyables de musiques. Mais l’atout de l’intelligence artificielle va être de parvenir à générer de la musique personnalisée. Jusqu'à maintenant, il y avait des playlists personnalisées sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Music mais il n'y avait pas de possibilités de créations de morceaux de musique de manière ultra personnalisée. Dans ces playlists, il y avait simplement des propositions de successions de musiques qui correspondaient à nos goûts.

Dorénavant, les IA vont permettre de produire de la musique à la demande et qui sera personnalisée en fonction de nos caractéristiques psychologiques, intellectuelles, cognitives. Cela va permettre d’entrer dans une deuxième phase de la personnalisation qui est non plus la personnalisation de la succession des morceaux musicaux mais la personnalisation de la création de musique. Cela va constituer une véritable révolution. Dans une dizaine d'années, l'IA sera capable de produire des musiques extrêmement addictives pour chacun d'entre nous. Cela pourrait même potentiellement entraîner des risques psychiatriques. Une musique parfaitement personnalisée par rapport à notre structure psychologique et intellectuelle pourrait avoir des répercussions très importantes. Cela pourrait entraîner des addictions encore plus importantes et plus fortes que celles des jeux vidéo.

Est-ce que l'intervention de l'IA et des algorithmes dans la création musicale est musicalement qualitative ou sommes-nous encore au balbutiement de cette technologie ?

Les sociétés d’IA n’en sont qu’au tout début mais les progrès vont être foudroyants. En 2030, l'IA sera en capacité de produire une meilleure musique que les plus grands compositeurs. Les créateurs de musique vont être extraordinairement concurrencés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Le coût de production de la musique va aussi drastiquement chuter et tomber à zéro. Il va être possible de fabriquer en moins d'une minute des musiques extraordinaires. Quand on voit le temps qu'il faut à un producteur de musique pour inventer un nouveau morceau, la concurrence risque d'être déloyale. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura une disparition des compositeurs humains ? Je ne le pense pas. Il y aura deux pôles de création de musique : l'IA toute seule et l'IA associée à des humains. En revanche, je ne pense pas qu'il persistera un créneau important de musique créé par des humains uniquement, sans le recours à l’intelligence artificielle. La qualité des morceaux produits par l'IA ou par l'IA associée à des humains sera très supérieure à la qualité de la musique purement humaine.

Est-ce que l'IA ne pourrait pas être le parfait outil pour développer la créativité des compositeurs ? Certaines musiques de films comme Barbie et Openheimer ont déjà bénéficié en post-production de l'IA. L’IA sera-t-elle au final le meilleur atout pour les compositeurs ?

Deux scénarios sont possibles. Dans le premier scénario, l'humain et l'IA restent complémentaires en matière de création de musique. L'IA aidera donc les producteurs de musique à améliorer leur créativité et leur intuition artistique. Dans un deuxième scénario, les humains n'apporteront pas grand-chose et la production de musique sera quasi-exclusivement produite par l'IA seule.

A cet égard, il est intéressant de regarder ce qu’il se passe en médecine. Il semblait impensable dans un premier temps que l'IA puisse faire de la médecine. Mais dans un deuxième temps, les spécialistes ont réalisé que l'IA en était capable. Des études démontrent la supériorité de l'IA toute seule dans le domaine de la santé par rapport à une IA accompagnée par des médecins. Une étude présentée par Google le 19 janvier 2024 montre que lorsqu’un médecin en chair et en os est intégré au processus et accompagne l'IA, il y a une perte de 8 % de bons diagnostics. L'IA est supérieure si elle ne dépend pas de l’homme. Est-ce que le même phénomène va se produire en matière de musique ? Va-t-on avoir une situation où l'IA toute seule ferait mieux que si elle était accompagnée d’êtres humains dans le processus de création et de composition musicale ? Il n’est pas impossible de l'exclure. La complémentarité entre l'intelligence artificielle et les musiciens n'est pas garantie. Cela va être un véritable combat et les musiciens vont devoir énormément travailler pour être complémentaires de l'IA.

Faudrait-il une forme de label ou des précisions à l'avenir afin de permettre aux mélomanes de dissocier et de préciser que telle ou telle musique a été composée par l’IA ou par un être humain ?

Les auditeurs se rendront compte assez rapidement de la différence. La musique créée par l’IA sera très nettement supérieure à la musique créée par les humains. Je ne suis pas certain que le label soit si important que cela. Dans le monde de demain où l'intrication entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle va être très forte, je ne suis pas sûr qu'il y aura un mur étanche entre la production humaine et la production d'intelligence artificielle, puisque tout le monde se servira de l'intelligence artificielle en permanence. Donc, en réalité, il n'y aura pas une différence entre ce qui est produit par IA et ce qui est produit par les cerveaux biologiques humains. Il y aura une quantité plus ou moins grande d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle mélangées dans chaque création, qu'elle soit médicale, artistique, scientifique, théologique, philosophique. Je ne crois pas que nous serons dans un monde avec d'un côté des productions humaines et de l'autre des productions artificielles. Les deux vont être complètement intriqués. L’idée de labéliser et d’identifier les productions faites par l’intelligence artificielle me semble anachronique.