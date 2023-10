Ségolène Royal retrouve un homme; Georgia Meloni vire celui qui l’humiliait; Laeticia Hallyday tâte du jeunot, Alexandra Lamy jette le sien; La Reine d’Espagne se lance dans le rap; Vincent Cerutti mord les fesses d’une collègue; Madonna s’effeuimille

Une des hebdos People

Viva Madonna ! Ovation pour la star après la première de son show à Londres. Deux heures de hits, de danse caliente et de clins d’œil à son parcours : si la salle n’avait pas eu une obligation de fermer, elle y serait encore. Des bas résilles, du tripotage et des hommages en tout genre, Paris Match a ADORE ! Gala un peu moins et Public a carrément été choqué, par l'effeuillage en famille - l'effeuimille, qui s'est produit sur scène. Tout le monde connait l'univers de la chanteuse et imaginer inclure ses propores enfants là-dedand parait difficile, sauf pour elle. Quand elle ne mime pas des scènes X à côté de l’ainée, elle se frotte à la cadette en train de jouer du piano et note sa dernière, qui imite un défilé de mode en combi moulante et cuissarde vinyle à 11 ans. Du pur style Madonnesque, du show, du trash et beaucoup de boulot.

Laeticia Hallyday découche, Voici la grille. La veuve de Johnny est en une et le mag mentionne sa « nuit torride avec un jeune enterpreuneur ». La paparazzade n’est pas ultra convaincante, mais les infos oui ! Diner en tête à tête, à Paris « Alexandre » un buisness man français, l’a invitée à prendre un dernier verre chez lui qui a duré… jusqu’au petit matin, hin, hin… Le jeune quadra avait apparemment commencé à la draguer dès cet été à Saint Barth, sans qu’il ne se passe rien, jusqu’à ces jours-ci. Bon, entre Monsieur qui voyage beaucoup au Brésil pour son travail, et Madame qui habite Los Angeles, Voici nous annonce déjà une histoire compliquée mais l’espoir est permis !

Pour Alexandra Lamy, c’est le retour au célibat. Elle a récupéré sa brosse à dent, lui son livre de chevet et ciao, bye-bye ! L’idylle avec Pierre Garonaire, fringant trentenaire entrepreneur aura duré un an et demi et selon Closer, les signes avant-coureurs de la rupture étaient apparus dès Noël dernier. Un peu « mélancolique peut-être », l’ex de Jean Dujardin a choisi de se ressourcer et fêter ses 52 ans chez ses parents, dans le Gard, à la coule.

Giorgia Meloni aussi, a fait le ménage chez elle, et viré son gros lourdeau de compagnon après que des enregistrements révélateurs aient été diffusés. Le journaliste Andrea Giambruno, père de l’enfant de la Première Ministre italienne y est entendu faire des propositions indécentes de plan à trois, voire à quatre, et qui n’impliquent pas sa régulière. Magnanime, la numéro 1 du gouvernement a indiqué que leurs chemins s’étaient séparés, il y a quelques temps déjà, et qu’il était temps d’en prendre acte. La bave du crapeau n’atteint pas la blanche colombe.

Ca y est, Britney Sears a dégoupillé ! Ses mémoires sortent dans quelques jours, les bonnes feuilles s’arrachent, et quelques bombes ont déjà explosé. Closer, Public et Voici retiennent la plus grosse: elle et Justin Timberlake ont avorté d’un enfant alors qu’ils avaient 20 ans. Selon les canards, il l’a poussé à le faire, ou bien la décision était conjointe mais la chanteuse regrette le geste et en garde un souvenir tout à fait traumatique. Pour elle, c’était arrivé plus tôt que prévu dans leur histoire, mais elle pensait que ça arriverait de toute façon. Le baby couple devait se séparer 2 ans plus tard, et la Miss de se consoler dans les bras de l’acteur Colin Farell, pour une romance aussi brève que torride… Justin Timberlake, lui, a fait savoir qu’il était droit dans ses bottes aujourd’hui. Autre mine personnel dirigée contre sa mère cette fois : la daronne l’emmenait siroter des Daikiri, alors qu’elle sortait tout jute de son cours de biolo quand elle avait 14 ans. Ok, Corral !

Angelina Jolie ventile ses fans. La star est en tournage à Paris assistée de deux de ses fils, mais il ne faut pas chercher à la voir : selon Closer, attablée au Ritz elle a refusé de signer des autographes. On ne peut même pas accusé des groupies hystériques, car celles-ci, plutôt calmes poireautaient gentiment à l’extérieur. C’est le concierge du Palace qui s’était résolu à présenter les clichés à l’ex de Brad Pitt. Walou !

Taylor Swift, quant à elle ghoste les siens. L’ombre de la star a causé une émeute dans un petit restaurant du Connecticut. Un « Swifty » - comme se nomment les fans de la chanteuse, a fait circuler la rumeur de sa présence en train de diner avec son tout nouveau boyfriend, le footballeur, Travis Kelce. E n moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, des centaines de badauds ont encerclé le lieu, tenté de rentrer à l’intérieur tel des zombies attirés de chair fraiche, obligeant le patron à fermer toutes les issues, et à suspendre le service. Tout ça pour des prunes, puisque rien n’a été confirmé et que le couple n’a jamais été vu sortant, ni même entrant dans l’établissement.

Comment en arrive-t’on à mordre les fesses d’une de ses collègues sur son lieu de travail et devant témoin ? Si c’est avéré, ça dépasse l’entendement : l’animateur, Vincent Cerrutti est mis en examen pour violences sexuelles. Il aurait plaqué au sol la standartiste de la radio qui les embauchait, en lui bloquant les mains, pour lui mordre les fesses donc, à travers son jean. Et le pire, c’est qu’il aurait recommencé ! Les faits remontraient à 2015, et selon Closer, c’est la raison qui a précipité son départ de la station Chérie FM.

Les pilules du bonheur de Ségolène Royal s’appelle Cyril et Bruno. Le premier, Hanouna, lui a offert une belle exposition hebdomadaire à la télé et le deuxième, Colmant, l’aime depuis 3 ans. Assez pour la faire « rajeunir » selon Match qui lui trouve (et nous montre ) une mine radieuse. L’occasion de faire le point sur sa vie bien remplie, sa maison à Boulogne-Billancourt et ses séances de gym quotidienne. Vélo elliptique et natation pour les petits curieux.

Paris Hilton expose son baby pour son premier séjour à New-York. Le ravissant Phoenix, son « precious angle » a 8 mois et il est déjà sapé comme un prince, en intégral Burburry. Il partage avec sa Môman, la blondeur et l’aisance devant l’objectif. La starlette millionnaire se dit chanceuse de pouvoir compter sur sa famille, à savoir, ses parents et sa sœur Nicky, qui répondent présents dès qu’elle a besoin de conseils.

Letizia Ortiz se lance dans le rap. La Reine d’Espagne a ambiancé son audience, depuis son pupitre officiel, avec un couplet un peu timide, mais a capella et surtout pour une bonne cause. Le petit happening était très calculé puisque la souveraine a avoué elle-même que « la Reine rappe pour la santé mentale » lui semblait être un titre assez accrocheur.

Pour finir avant les mots croisés, le Daily Mail a déniché le certificat de mariage de Kanye West : il s’est donc bien marié officiellement avec Bianca Censori, et ce 9 mois après son divorce d’avec Kim Kardashian. Monica Belluci et Tim Burton ont fait leur coming out sur tapis rouge: jusqu’ici, ils n’avaient jamais confirmé leur romance, au Festival du Film de Rome, ils sont arrivés officiellement ensemble et main dans la main. Camille Goetlib ressemble à sa mère, Stéphanie de Monaco, en plus doux. Michel Sardou n’aime plus Paris et le montre : pas question de revenir dans la capitale après avoir vendu sa maison en Normandie. Le chanteur à grosse voix part s’installer dans le sud, à Bormes-les-Mimosas murmure Gala. A peine trois semaines après la naissance de son bébé, Clara Luciani est de retour en studio. Ca fait short le congé mat !

