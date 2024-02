Rihanna s’entruffe à Paris, Charlène de Monaco s’en bat la bourse; Taylor Swift déjà au bord de la rupture ? Brad Pitt & Ines sweet-homisent à LA, Tony Parker insta-rompt; Tom Cruise organise des tea-touzes, la chienne d’Attal pisse sur l’arbre de Fillon

Unes des hebdos People

Mais aussi François Civil et Adèle Exarchopoulos s’habillent en mou pour prendre l’avion; la famille royal du Luxembourg prête son héritier en Ehpad; Alexandre Kominek et Carla Bruni déclarent leurs flammes et John Travolta refuse d’être pris pour un canard.

Voici nous donne des nouvelles d’Adèle Exarchopoulos et François Civil. Toujours ensemble, les deux acteurs sont partis faire un break à New-York. Pas super super sexy, ils sont photographiés à l’aéroport en tenue molle, comme disent les québécois : jogging, sweat, legging et polaire - ma grand-mère qui sortait son chanel pour prendre l’avion s’en retourne sûrement dans sa tombe. Mais on sera heureux d’apprendre qu’« Adèle, forte et équilibrée, fait un bien fou à François », lui qui somatise de stress, se faisant littéralement des cheveux blancs.

La famille royale du Luxembourg prête son héritier en Ehpad. Le petit Prince François du Luxembourg a effectué une visite dans une maison de retraite, et à moins d’un an, bien installé dans les bras de ses parents, il a distribué du sourire, du clin d’œil, de la joie comme un pro. A voir la mine réjouie d’une résidente après son gouzi gouzi royal, il y a là un débouché certain.

Gabriel Attal n’est pas seul à Matignon : notre tout jeune premier ministre n’a pas installé son plus 1 dans les murs, mais sa chienne, une jeune chow-chow noire, nommée Volta. Closer, facétieux, nous apprend que l’animal se promène à loisir dans le jardin de l’hôtel particulier où chaque nouvel occupant est invité à planter un nouvel arbre. Volta a choisi un endroit bien particulier qu’elle arrose quotidiennement : le cornouiller de François Fillon.

Tom Cruise est-il en passe de devenir la Martha Stewart d’Angleterre ? L’acteur le plus bankable de tous les temps passe ses dimanches à organiser… des tea parties. Et tout le monde s’y bouscule ! C’est d’ailleurs au cours de l’une d’elle qu’il aurait fait la connaissance de son nouveau flirt, la russe Elsina Khayrova, emmenée par un ami. « Il fait venir un majordome, sert des gâteaux maison. Il se sent beaucoup mieux en Angleterre qu’à LA. » Loin de la scientologie et d’Hollywood ?

À Lire Aussi

Les deepfakes de Taylor Swift ont affolé le web, ça n’est que la pointe émergée de l’iceberg

Alexandre Kominek a déclaré sa femme : « c’est la personne la plus extraordinaire au monde. C’est ma meuf en fait » a déclaré l’humoriste sur le plateau de Léa Salamé. Il parlait bien sûr de Florence Foresti, dont il partage la vie depuis plus de deux ans.

Et Carla Bruni, elle, déclare son homme : Nicolas Sarkozy mange des cahuètes et montre ses biscottos dans le désert marocain, le tout dans l’objectif -enfin le téléphone, de sa femme Carla Bruni. « Je t’aime comme ça » a légendé la top model la série de clichés où l’ancien président apparait comme un jeune homme, décontracté – et nous un peu décontenancés, assis sur une chaise dans un décor somptueux.

Et puis dernier item du rayon Saint-Valentin : Rihanna et son compagnon, Asap Rocky ont célébré cette fête kultch (kitch mais culte) à… roulement de tambour… Paris, la ville de l’Amour, pour ceux qui ne connaissent pas Anne Hidalgo. Diner italien près de l’arc de triomphe avec pizza à la truffe et escalope milanaise, jupe longue et top beige en fourrure, les roses rouges ont été apportées par le chauffeur : toutes les cases sont cochées, le couple est au beau fixe !

Denis Brognard se repose au soleil, mais ne veut pas que ça se voit. En une de Public, l’animateur télé est photographié à l’Ile Maurice. Boire des Mai Tai ? Se faire masser sur la plage ? Scultper son corps avant le prochain marathon Kohn Lanta ? Non, la grande préoccupation de son séjour serait plutôt de ne surtout pas prendre de coup de soleil. Appliqué, le présentateur de 56 ans s’enduit le visage d’écran total et porte un T-Shirt anti UV. Manque de bol, il a oublié les bras ! Résultat une belle marque, façon maillot blanc du Tour de France.

À Lire Aussi

Adriana Karembeu plaque Stomy Bugsy, Natalie Portman demande le divorce; Charlène de Monaco est décroissante du dressing, Meghan Markle réduite au travail forcé; Flavie Flamant a la fesse joyeuse, la Reine Camilla n’a pas froid aux yeux

Le Prince Harry compte sur le cancer de son père pour se rapprocher de sa famille. C’est en substance ce qu’a dit le fils de Charles III lors d’une longue interview américaine. « J’aime ma famille » et sauter dans un avion pour le voir dès l’annonce de sa maladie lui a fait du bien, oui, mais, il pense aussi à devenir citoyen américain, parce qu’il se « sent très bien ici ». Une déclaration d’amour à son pays d’adoption qui cadre et passe mal au moment ou sort son tout nouveau site Internet, sussex.com. Le couple exilé veut y présenter une image unifiée autour d’une banière, les Sussex donc, et utilise un blason royal comme logo. Méghan et Harry ont d’ailleurs choisi de donner ce nom de famille (ce pseudo ?) à leur deux enfants, montrant qu’ils ne sont plus à un paradoxe près. Pour Voici, ils continuent même de vendre du « vide » et la presse britannique est ulcérée de les voir chercher « le beurre et l’argent du beurre ».

John Travolta refuse d’être le dindon de la farce : la star de Grease s’est retrouvée malgré lui dans un traquenard à l’italienne : lors d’une soirée de festival retransmise sur la Rai 1, il a été contraint de danser au son de « la Mare des Canards » (Il ballo del qua qua, en VI) au milieu de figurants déguisés en gros poussins jaunes. Gênance, visage fermé, l’acteur semble chercher un secours des yeux. Il s’est tellement senti acculé qu’il s’est opposé tout net à la diffusion de la séquence qui a été retiré des réseaux et du site de la chaine. C’est sans compter qu’Internet n’oublie rien…

À Lire Aussi

Charlène et Stéphanie de Monaco se mamouillent, Britney Spears et Justin Timberlake se guerouillent; Dany Boon et Laurence Arné repoussent le mariage; Sharon Stone se semi-retraitise du sexe; Laeticia Hallyday s’em. à LA; Claudia Schiffer sort son minou

Les fans de Taylor Swift prédisent la fin imminente (ou presque) de son couple avec Travis Kelce. La raison ? Le footballeur est sorti de ses gonds pendant la rencontre du Super Bowl, engueulant comme du poisson pourri son coach de 65 ans, à cause d’une passe foireuse d’un de ses co-équipiers. Le Monsieur n’en semble pas vraiment ébranlé mais pour les « swifties » en permanence bercés de bons sentiments, d’inclusivité et de pleine conscience bienveillante, c’est choquant. En précision, la date de péremption se situerait même avant l’été.

Charlène de Monaco, plus bombasse que jamais assiste en famille à la qualification des Monégasques dans le championnat d’Euro League de basket. La mèche blonde, des créoles aussi larges que son sourire, la princesse est définitivement aux anges quand elle suit des rencontres sportives. Les jumeaux Jacques et Gabriella, faisaient aussi partis de la sortie, habillés pareil, une fois n’est pas coutume, en jeans bleus et t-shirts noirs. La sortie qualifiée de « surprise » n’était apparemment pas noté dans l’agenda et permet au Prince d’afficher un soutien à sa femme, qui au vue de la veste Vuitton à près de 5000 euros qu’elle portait sur le dos ce soir-là nous montre bien qu’elle n’a pas l’intention de changer de train de vie malgré les récentes révélations.

Pour finir, avant de regarder «Les choses de la Vie» : Mathieu Kassovitz circule toujours en béquille 5 mois après son grave accident de moto mais il a le sourire. Tony Parker est célibataire : le basketteur à la retraite a annoncé lui-même la fin de son histoire de trois ans avec la joueuse de tennis Alizé Lim. Ben Affleck et Jennifer Garner sont des parents cools : ils ont autorisé leur cadette, Séraphina, 15 ans à se raser le crâne et à teindre ce qui restaient de poils sur le caillou en rose flashy. Ines de Ramon a emménagé chez Brad Pitt. Le plombier sexy de « Desperate Housewives » est la tête d’affiche de Danse avec les Stars : Michael Denton a accepté de participer au programme pour un cachet de 300.000 euros. La bonne nouvelle, c’est qu’il est « croisable » dans les rues de Paris, alors ? Les ratiches à 800.000 euros de Kanye West provoque des cloques : c’est en tout cas de que les internautes semblent savoir en voyant une video du chanteur avec une drôle (et moche) ampoule au milieu de la lèvre supérieure.

À Lire Aussi

Renaud se remarie; Orelsan a un bébé, Kim Kardashian un nouveau fiancé et un psoriasis; David Beckham est fou de sa nouvelle poule, Heidi Klum des godes et de la saucisse; Les Clooney varisent, Madonna quatre-à-pattise; Céline Dion salarie son fils