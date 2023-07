u mois d'août devrait débuter le rejet des eaux contaminées de Fukushima dans le Pacifique. Cette échéance proche inquiète la communauté internationale qui craint des conséquences sur la biodiversité et la santé.

Rejet des eaux contaminées de Fukushima : quels sont les risques pour la santé ?

Ces 4 personnes sont enfermées pendant un an dans la peau de colons sur Mars !

La Nasa entreprend une mission inédite pour tester les limites du corps humain en territoire inconnu. Quatre volontaires vont s'enfermer pendant un an dans un habitacle pour simuler les conditions de vie sur Mars. Ils seront soumis à des pannes d'équipements et autres facteurs de stress environnementaux. Les résultats de cette mission serviront à évaluer la santé et les performances cognitives des candidats lors de missions de longue durée.

Analyse : avec la fin d’Ariane 5, l’Europe face à plusieurs incertitudes avec Ariane 6

C'est fait. Le lanceur Ariane 5 a volé pour une dernière fois et entre dans l'histoire après une formidable aventure de plus de 30 ans et 117 missions au compteur. La période qui s'ouvre avec Ariane 6, dont la mise en service se fait attendre, s'annonce intéressante mais avec aussi quelques incertitudes. Décryptage.

La découverte de ce volcan sur la face cachée de la Lune soulève de nombreuses questions

Alors que l’on pensait que le granite était une spécificité bien terrestre liée à la présence d’eau et à la tectonique des plaques, la découverte d’un imposant corps granitique sur la face cachée de la Lune soulève de nombreuses questions, notamment celle de l’état d’hydratation des roches lunaires au début de l’histoire de notre satellite.

Indiana Jones 5 : le Cadran d’Archimède a-t-il vraiment existé ?

Le cinquième volet de la saga Indiana Jones met en scène le célèbre aventurier dans une nouvelle chasse au trésor, avec pour objectif de retrouver un artefact ancien aux mystérieux pouvoirs, construit par le mathématicien Archimède durant l'Antiquité. Mais le Cadran de la Destinée est-il basé sur un objet réel ?

