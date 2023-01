Quelles sont les missions de tourisme spatial les plus attendues en 2023 ? ; Testez l’impact d’un astéroïde dans votre région

Une vue du simulateur spatial du programme Blue Origin lors d'une conférence à Las Vegas en 2019. La société Blue Origin permet d'effectuer des vols dans l'espace.

Et aussi : Exploration spatiale : une année 2022 historique et intense ; Les superbes « falaises cosmiques » dévoilent leurs secrets au télescope James-Webb ; D'imposants sites mayas préclassiques ont été découverts au Guatemala.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Quelles sont les missions de tourisme spatial les plus attendues en 2023 ?

En 2023, le marché du tourisme spatial va continuer à se développer avec deux missions habitées, Polaris Dawn et Axiom-2, et la poursuite de la préparation de plusieurs missions très ambitieuses dont une à destination de la Lune.

Lire la suite sur Futura Sciences

Testez l’impact d’un astéroïde dans votre région !

Un développeur s'estamusé à créer un simulateur ouvert à tous d’impact de météorite sur Terre et de découvrir ses conséquences, et ce quel que soit la région. Vous pouvez varier les paramètres sur la nature de l’objet, sa vitesse, ainsi que l'angle de collision avec la surface terrestre que vous choisissez. Un outil ludique mais aussi terrifiant qui fait prendre conscience des risques et du besoin réel d’un programme de défense planétaire.

Lire la suite sur Futura Sciences

Exploration spatiale : une année 2022 historique et intense !

Que s’est-il passé dans l’espace en 2022 ? Les rendez-vous étaient nombreux, certains historiques, le tout marqué par la guerre en Ukraine qui a mis en lumière les tensions dans ce territoire de conquête. On fait le point.

Lire la suite sur Futura Sciences

Les superbes « falaises cosmiques » dévoilent leurs secrets au télescope James-Webb

Les images que nous offrent le télescope spatial James-Webb depuis sa mise en service sont merveilleuses. Mais elles ne sont pas seulement belles à voir. Elles font aussi avancer la science. En se plongeant dans quelques-unes de ces données, des astronomes ont découvert des dizaines de jets énergétiques qui trahissent la formation d’autant d’étoiles. Et devraient aider à mieux comprendre comment naissent des étoiles comme notre Soleil.

Lire la suite sur Futura Sciences

D'imposants sites mayas préclassiques ont été découverts au Guatemala

Depuis plusieurs années maintenant, la technologie permet de mieux comprendre des sites archéologiques, voire même d'en découvrir. Une grande étude a été menée au nord du Guatemala et, grâce à la technologie Lidar, il a été possible de découvrir plusieurs centaines de sites mayas. En étudiant la volumétrie, les archéologues ont été en mesure de mieux appréhender l'organisation spatiale de cette zone et les liens entre les différents groupements de bâtiments reliés par des systèmes de routes.

Lire la suite sur Futura Sciences