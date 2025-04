Atlantic-Tac

Quand les pierres dures « popisent » le temps et quand le lion diamante son pelage : c’est l’actualité des montres aux temps de Pâques…

Mais aussi, en revenant de la Wonder Week genevoise, une icône repensée, deux amoureux entre midi et minuit, une « plongeuse » marseillaise pleine de couleurs et une Wonder Week sans enthousiasme…