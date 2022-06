Quand les nuages planent sur la précision annuelle et quand les heures regardent vers l’arrière : c’est l’actualité des montres

Des heures d’été en blanc et en rose (SevenFriday)…

Mais aussi des heures d’ici venues d’ailleurs, le boîtier le plus insolent de l’été, les nouvelles campagnes tricolores et un coup de projecteur sur le père du design horloger…

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie , « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

SEVENFRIDAY : Un avant-goût de l’été..

Parés pour l’été ? À quelques jours du solstice de juin, la jeune marque indépendante SevenFriday [qui fête tout de même cette année son dixième anniversaire] nous donne un avant-goût des couleurs et des fraîcheurs de l’été avec sa nouvelle série des Beach Club, qui revisitent le style SevenFriday, avec un boîtier (presque) carré en acier – 47 mm tout de même ! – cerclé d’opaline blanche avec des touches de rose qui nous rappellent les massifs de rhododendrons qui fleurissent sur les pourtours de la Méditerranée. Facile à lire en dépit d’un style non-conformiste, l’heure se dévoile avec deux aiguilles classiques luminescentes, des secondes (à quatre heures) qui défilent sur un disque et un indicateur jour/nuit sur vingt-quatre heures à neuf heures. Pour être spectaculaire au poignet, cette Beach Club est néanmoins rassurante, les garçons [ceux qui osent le rose] appréciant le statut de son volume quand les filles aiment son style de bracelet-bijou. Le bracelet en veau souligne le parti-pris estival de la montre, le mouvement est automatique, l’étanchéité suffisante pour des baignades sans souci (100 m annoncés) et le prix raisonnable pour une « montre de l’été » – comptez un peu au-dessous des 1 300 euros. En prime, au verso de la montre, une puce NFC atteste de l’authenticité de la montre et de ses performances…

ATAELIER HAUTE COMPLICATION : Ici et ailleurs..

Une nouvelle étoile dans la constellation des hautes mécaniques suisses : fondée par Victor Négault, un ancien horloger passé par d’excellentes et prestigieuses marques de montres, la maison Ataelier Haute Complication entend développer des subtilités mécaniques pionnières et encore jamais tentées dans le domaine de la précision (fuseaux horaires, tourbillon, chronométrie, chronographie, etc.), du calendrier (semainier, saisonnier, etc.) ou des sonneries. Témoin, son nouveau « chronomètre à double fuseau horaire » permet une lecture directe et intuitive de deux heures simultanées. Une première série de 19 montres s’est vendue en une semaine : il faut dire que le prix, placé sous les 10 000 euros) en était très attractif pour l’originalité de la proposition. La souscription reste cependant ouverte : on peut choisir son numéro ! C’est une précieuse occasion de se procurer une des montres les plus mécaniquement avancées de l’année, avec un calibre exclusif [c’est-à-dire qu’il n’a pas été acheté sur l’étagère d’une manufacture spécialisée] et une esthétique qui se remarque au poignet…

GRAND SEIKO : Une poignée de secondes par an..

Au Japon, au-dessus des plaines et des montagnes de Shinshu, là où naissent bon nombre des montres Seiko, on peut souvent remarquer, dans l’air calme du paysage, une mer de nuages aux teintes bleutées par le ciel. C’est ce phénomène nuageux qui a inspiré le cadran bleu de la nouvelle 44GS de Seiko – d’ailleurs pas si nouvelle que ça, puisqu’elle reprend, pour le 55e anniversaire de Grand Seiko, le design de la première 44GS de 1967, montre qui avait fondé les codes des collections Grand Seiko. L’étoile sur le cadran (à six heures) symbolise pour les connaisseurs l’extrême précision de cette montre à mouvement électronique, qui ne dérivera que de… cinq secondes par an ! On admirera au passage les finitions de la montre, mais aussi ses fonctionnalités telles que la facilité d’ajuster l’heure sans décaler l’aiguille des secondes (par exemple pour se caler sur un nouveau fuseau horaire), la fluidité de la course des secondes ou le changement ultra-rapide de la date. Il n’y aura que 2 000 pièces de cette série de boîtiers en acier de 40 mm, proposée autour des 3 800 euros…

CASIO : En arrière toute...

Un vrai goût de montre vintage, avec cette Casio dorée comme on les aimait dans les années 1980 (bracelet compris), pas aussi massive qu’elle le paraît (38,6 mm x 36,3 mm), avec cet affichage digital de fonctions qu’on anime par les poussoirs latéraux (alarme comprise, sinon calendrier, chronométrage, etc.), avec son rétroéclairage pour lire l’heure dans la pénombre et avec une pile qu’on nous assure pouvoir apporter son énergie à la montre pendant sept ans – c’est-à-dire, précisons-le, trois fois plus longtemps que dans ces années 1980 dont les nouvelles générations ont une étrange rétronostalgie. Grâce à son boîtier en résine, cette Casio vintage est très légère (51 g), de même qu’elle est très légère au portefeuille (même pas 60 euros). Attention, dans la plus pure tradition eighties, ce type de montre n’est pas vraiment étanche au-delà de quelques éclaboussures, mais surtout pas sous la douche ou en baignade : c’est une habitude à reprendre ! Les jeunes gens et les jeunes filles de votre entourage vont vous regarder autrement quand vous porterez cette montre, qui relève du caprice post-iconique…

BON À SAVOIR : En vrac, en bref et en toute liberté…

•••• MOUVEMENTS FRANÇAIS : décidément, ça tourne au feuilleton hebdomadaire, cette renaissance glorieuse de l’horlogerie tricolore ! Voici qu’on nous annonce la renaissance de France Ébauches, qui était la grande manufacture hexagonale de mouvements (mécaniques et électroniques) avant la mise à mort de cette filière française par l’offensive conjuguée du quartz, de l’horlogerie asiatique et de la nullité des actionnaires suisses qui avaient racheté France Ébauches avant son agonie. Ce nouveau mouvement France Ébauches – en deux versions : automatique et remontage manuel – va pouvoir équiper d’un mouvement vraiment français [Made in Franche-Comté !] toutes les nouvelles marques indépendantes récemment lancées en France. C’était quand même navrant de voir ces créateurs tricolores être obligés de s’approvisionner soit en Suisse (dans le meilleur des cas), soit en Asie… •••• PINET MONTRIVEL : tiens, justement, en parlant de ces marques tricolores encore au berceau, une proposition purement féminine, celle de Pinet Montrivel actuellement en campagne de souscription sur Kickstarter. Cette collection Altezza (« hauteur » en italien) vous propre justement, moyennant un peu de moins de 500 euros, de prendre de la hauteur par rapport au temps, selon un concept de « rebellion poétique » qui s’affirme, nous assure Marc Gauthier, le créateur de cette collection féminine, dans la taille du boîtier (38 mm), dans la simplicité de son cadran, dans la douceur de son bracelet en caoutchouc soft touch et dans son mouvement automatique – japonais, faute de munitions françaises dans ce domaine ! Le tout conçu, créé, assemblé et contrôlé (dans un écrin en bois du Jura) en France-Comté ! •••• BREGUET : Emmanuel Breguet, qui descend directement d’Abraham Louis Breguet et responsable du patrimoine de la marque, nous administre une magistrale leçon de design dans un podcast de haute culture horlogère (Le tourbillon de l’histoire). Le saviez-vous : non content d’avoir imaginer des développements mécaniques fondateurs de la modernité horlogère, Abraham Louis Breguet a été, à la fin du XVIIIe siècle, le premier « designer horloger » de l’histoire des montres ? Son esthétique néo-classique, en rupture totale avec les codes des montres de poche de son temps, inspire encore de nombreuses marques contemporaines [qu’on se souvienne ici des « chiffres Breguet » qui font le bonheur de nombreuses marques !]…

